Bora Bora : un homme de 38 ans soupçonné d'agression sexuelle sur une jeune fille de 13 ans

PAPEETE, 3 avril 2017 - Un individu de 38 ans a été transféré de Bora Bora puis présenté au tribunal de Papeete, vendredi dernier, pour répondre de faits d'agression sexuelle et de tentative de viol sur mineur de moins de 15 ans.



Les faits remontent au 29 mars à Bora Bora. Ce n'était pas la première fois que les parents de l'adolescente confiaient la garde de leur fille au prévenu. Par ailleurs, ce dernier ne serait connu des forces de l'ordre que pour des faits de conduite en état d'ébriété.



Cet homme de 38 ans est pourtant soupçonné de s'être livré des attouchements sexuels sur l’adolescente de 13 ans, caressant son corps et ses parties intimes avant de tenter de la violer. Pour l'entourage, les faits sont difficiles à admettre puisque cela n’était pas la première fois qu’il devait veiller sur l’adolescente et qu’il n’avait jusqu’à ce jour jamais procédé à de tels actes.



Si le prévenu a reconnu les attouchements, il aurait fermement nié la tentative de viol. L’homme, transféré à Papeete, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Nuutania. Il sera jugé ce lundi en comparution immédiate.