Bora Bora : les guides lagunaires félicités

BORA BORA, le 11/07/2017 - Après six semaines de sensibilisation à l'écotourisme avec les experts en biologie marine, les guides lagunaires de l’île ont reçu leur attestation d'assiduité à la Mairie de Vaitape, jeudi dernier.



Ce projet baptisé Moana Ora, est le résultat d’une convention entre les associations "Bora Bora activités" et "Ia vai ma noa Bora Bora", et la Commune de Bora Bora.



L'objectif est de préserver le lagon, notamment les sites prisés par les prestataires touristiques. On parlera désormais d’écotourisme, puisque les sessions d’apprentissage concernaient la biologie des raies, des requins, la vie pélagique et les récifs coralliens.



Pour mieux appréhender les ressources du lagon d’aujourd’hui, deux sessions étaient destinées aux grands événements à Bora Bora (les cyclones, les marées, etc.) et la formation des îles.



Si la majorité des guides ont fièrement posé avec leur attestation d’assiduité la semaine dernière, certains ont encore des modules à valider.



C’est un projet qui sera à concrétiser dans les mois à venir, avec, pourquoi pas, d’autres mises en situation pour adopter un vrai comportement écologique.



Le maire, qui a toujours priorisé la protection de l’environnement, sera le premier à soutenir ce projet et tous les bénévoles associatifs qui ont organisé les sessions d’apprentissage.