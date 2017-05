Bora Bora : les ambassadeurs de la POD à l'honneur

BORA BORA, le 26/05/2017 - Lors des campagnes de lutte contre la filariose, l'opération Prise Observée Directe (POD) est mise en place afin d'éradiquer au mieux cette maladie. Sur l'île de Bora Bora, la municipalité a tenu à remercier l'ensemble des bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette opération, en avril.



Ils étaient 45 ambassadeurs communautaires et 18 issus du milieu hôtelier à avoir donner de leur temps pour sillonner l'île de Bora Bora, au mois d'avril.



Mercredi dernier, le maire de la commune, Gaston Tong Sang les a réunis autour d'un déjeuner, afin de les remercier pour leur action.



" Avant le repas, Sylvana TIATOA, qui représentait alors la subdivision ISLV de la Santé, a dressé un bilan très satisfaisant de la campagne de lutte contre la filariose lymphatique dans la Commune de Bora Bora. Les foyers, écoles et entreprises ont été plus touchés cette année ", indique un communiqué.



Les équipes de Bora Bora étaient coachées par Mirihau Tehihipo.



Depuis 1999, le Pays lutte contre la filariose au travers de nombreux axes, dont la Prise observée directe (POD). Un moyen pour mieux éliminer les filaires et stopper la transmission de la maladie.



Mise en place depuis 2010, le principe de la POD est d'avaler les médicaments devant un ambassadeur POD ou un professionnel de santé, pour s'assurer que les habitants joueront bien le jeu.



Avant le lancement de l'opération, ces ambassadeurs suivent une formation avec des professionnels de santé.



Mais pour lutter au mieux contre les maladies transmises par les moustiques, il faut éliminer tous les gîtes qui se trouvent dans vos jardins.