Bora Bora et la marina Taina reçoivent le label Pavillon Bleu

PAPEETE, le 19 mai 2017 - Cette année, les jurys français et international du Pavillon Bleu ont retenu 173 communes lauréates en France représentant au total 390 plages et 102 ports de plaisance. Parmi ces lauréats : les plages de Bora Bora et la marina Taïna à Punaauia.



Le Pavillon Bleu existe depuis 1985. Le label, qui lier tourisme et environnement, permet d'accompagner toutes les communes et les ports de plaisances à la sensibilisation à l'environnement des ussagers sur leur lieu de vacances.



L’ensemble des lauréats Pavillon Bleu en France et à travers le monde s’engage à limiter l’impact des activités touristiques et maritimes sur l’environnement et à économiser les ressources.



Pour la Polynésie française, l'île de Bora Bora remporte une nouvelle fois le label Pavillon Bleu dans la catégorie commune avec ces plages : Bora Bora Plage Snack Matira, Plage Hôtel Intercontinental (Moana Beach), Plage Hôtel Sofitel Marara, Plage Hôtel Méridien, Plage Hôtel Pearl Beach, Plage Hôtel Conrad (ex Hilton Bora Bora Nui & SPA), Complexe sportif Teriimaevarua (Salle Omnisport Pago), Plage Hôtel Intercontinental Thalasso Resort&Spa, Plage Hôtel Saint-Régis, Plage Hôtel Four Seasons.



La marina Taina de Punaauia a elle aussi son Pavillon Bleu, dans la catégorie port de plaisance.