Bora Bora accueille le championnat de pêche sous-marine 2017

BORA BORA, le 18/07/2017 - Sept clubs participent à ces championnats de nage avec palmes, apnée et pêche sous-marine 2017, qui se dérouleront jusqu'à vendredi dans les eaux turquoises de la Perle du Pacifique. L'objectif pour la fédération tahitienne de sports subaquatiques est de redynamiser la pêche sous-marine et de détecter des espoirs dans les 3 disciplines.



Ce grand événement subaquatique polynésien a démarré ce mardi et il se tiendra jusqu'à vendredi, dans les eaux turquoises de Bora Bora.



L'an dernier, ces championnats étaient organisés à Raiatea. Cette année, c'est au tour de la Team Evo Bora Bora Spearfishing de prendre en main ces concours.



Trois catégories sont donc retenues pour ces championnats : la nage avec palmes, l'apnée et la pêche sous-marine.



Ces journées de compétition sont " des moments opportuns pour redynamiser la pêche sous-marine de compétition aux Raromata’i et de détecter des espoirs dans les 3 disciplines. De plus, le fait de rassembler les pêcheurs sous-marins des Raromata’i permettra de rappeler les règles de sécurité de base et ainsi contribuer à limiter les accidents de pêche sous-marine encore beaucoup trop fréquents ", rappelle Romuald Montagnon, président de la fédération tahitienne de sports subaquatiques.



La cérémonie d'ouverture s'est tenue dimanche soir place Tuvavau. Ce mardi, place aux concours de nage avec palmes et d'apnée.



Ce jeudi et vendredi, les clubs s'affronteront dans la catégorie pêche sous-marine. Ils auront 5 à 6 heures pour ramener les plus belles pièces.



La remise des prix toutes catégories confondues, se tiendra vendredi soir.



Sept clubs participent à ces championnats : les Black fins de Raiatea, la team EVO Bora Bora spearfishing, Nuuroa, Tefana, Marara, Maoti et Moorea freediving.



Le président de la fédération tahitienne de sports subaquatiques informe également que " les pesées pourront être suivies en direct sur le facebook de la mairie de Bora bora et sur celui de la FTSSC. "