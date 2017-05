Bora Bora : Tafai Ye On, conseiller municipal, est décédé

BORA BORA, le 16 mai 2017. Tafai Ye On est décédé. Il était conseiller municipal de Bora Bora. Le maire de Bora Bora a adressé, au nom du conseil municipal et en son nom, ses condoléances les plus sincères à la famille de Tafai Ye On. "Bora Bora vient de perdre un conseiller municipal engagé dans sa collectivité et au service de sa population, mais aussi un homme d’une grande valeur, un ami chaleureux", indique un communiqué de la mairie de Bora Bora. "Son souvenir restera ancré dans notre mémoire."