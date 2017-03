Bora Bora : Ivre, il insulte et frappe un gendarme

PAPEETE, le 6 mars 2017 - Alors que quatre gendarmes en civil tentaient de le calmer, un homme très alcoolisé s’en était physiquement pris à l’un d’entre eux le 15 février dernier en marge d'un repas trop arrosé dans un hôtel de Bora Bora. Il était jugé ce lundi en comparution immédiate différée.





L’homme qui comparaissait ce lundi au tribunal de Papeete pour ces faits datant du 15 février dernier, traiteur de profession, est bien connu des services de justice et ce, toujours pour le même motif : l’alcool. Si son casier judiciaire fait état de plusieurs condamnations à des peines de prison avec sursis pour des conduites en état d’ivresse ou sans permis, c’est néanmoins la première fois qu’il était jugé pour des violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique.



Le jour des faits, dans un restaurant de Bora Bora, alors que quatre gendarmes en civil tentent avec une certaine bienveillance de le calmer, l’homme sous l’emprise de l’alcool, qui fait preuve d’une grande agitation et importune les clients, insulte l’un des militaires et lui administre quatre gifles.

Une patrouille de gendarmes appelés en renfort, en uniforme ceux-là, procédera à son interpellation et à son placement en cellule de dégrisement puis en garde à vue.



Le parquet a requis 3 mois de prison avec sursis à son encontre. Si le tribunal a mis son jugement en délibéré au 6 avril, il n’a pas manqué de relever le caractère pathologique d’un tel type de comportement.