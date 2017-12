Bon voyage Mario !

Marcel Tuihani, président de l'Assemblée de Polynésie française



"Il nous laisse son sourire et sa bonne humeur en héritage"



" Mario Brothers a tiré son ultime révérence. C’est avec tristesse que Marcel Tuihani a appris le décès de l’animateur télévisé Mario Brothers emporté par les suites d’une longue maladie contre laquelle il a lutté courageusement. 55 ans, c’est bien trop jeune pour partir.



Mario Brothers a eu une vie bien remplie et il a exercé son talent d’animateur au micro de la radio et sur les plateaux télévisés, notamment de Peretai, avec plaisir et bonheur. Il avait à cœur de valoriser la musique polynésienne et ses artistes. Il aimait plaisanter et il avait toujours le bon mot pour chaque situation. Son sourire et sa bonne humeur ont traversé les années et touché toute la Polynésie. Il nous les laisse en héritage.



Le président de l’assemblée, au nom de tous les représentants, adresse à sa famille, à ses proches, à ses collègues de Polynésie Première, ses condoléances attristées et le témoignage de sa sympathie dans cette épreuve. "