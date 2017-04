Bodyboard – Teahupo’o Tahiti Challenge : Une journée de compétition historique

Le bilan est déjà positif



Subir l’élimination dans de telles conditions de vagues de ténors tels qu’Alvino Tupuai, Tahurai Henry ou encore Angelo Faraire peut paraître frustrant mais il ne faut pas oublier les qualités techniques et athlétiques exceptionnelles des riders étrangers professionnels. Cette journée de compétition historique est bénéfique pour le bodyboard et l’avenir de l’APB qui possède des moyens limités et qui cherche à se développer à travers de nouveaux sponsorings.



L’image de Tahiti à l’international en ressort grandie, grâce à la qualité des vagues mais également grâce à l’excellente ambiance lors de la compétition. Les Tahitiens ont perdu avec fair-play à l’image de Tahurai Henry qui a levé le bras pendant sa série lors de la bombe prise par Dudu Pedra ou à l’image d’Angelo Faraire qui malgré sa déception, a pris la défaite avec le sourire en congratulant son jeune adversaire Patrick Orr.



Cette compétition proposée par l’association des bodyboardeurs professionnels est soutenue par la fédération tahitienne de surf et le club Tahiti Iti, elle est appuyée par le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports, et soutenue par de nombreux sponsors locaux comme l’Opt, Tntv, Air Tahiti Nui, l’Ijspf…L’équipe des water patrol menée par Manoa Drollet, Erich Tehotu a assuré la sécurité. La compétition a fait l’objet d’une diffusion live-web de qualité proposée par Tntv et Karim Mahdjouba, animée cette année avec brio par Hinatea Boosie et Heiarii Billard. SB