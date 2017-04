Bodyboard – Teahupo’o Tahiti Challenge : Un bilan positif pour Tahiti

Le Teahupo’o Tahiti Challenge est la deuxième étape du championnat du monde de bodyboard proposé par l’association des bodyboardeurs professionnels (APB). L’épreuve a fait son retour en 2016 après 13 années d’absence. Il faut dire qu’actuellement l’APB possède beaucoup moins de moyens que la World Surf League, la Polynésie restant une destination éloignée et chère pour de nombreux participants.



Le sponsoring de 2016 avec la marque Sparkgreen n’a pas pu être reconduit cette année, l’épreuve a failli ne pas avoir lieu. Malgré tout, grâce au soutien du Pays, de la fédération tahitienne de surf, du club de surf Tahiti Iti et des nombreux passionnés de glisse ayant participé à l’organisation, la compétition a pu avoir lieu.



Il n’y a pas eu de Tahitien en finale cette année, contrairement à 2016 avec Cédric Estall, mais la compétition a déjà marqué les esprits. La journée de mardi dernier aura proposé les plus grosses vagues ayant jamais été surfées lors d’une compétition de bodyboard, vendredi c’était plus petit et plus lent à venir.