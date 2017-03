Bodyboard – Championnat du monde : Angelo Faraire et Manea Fabisch, meilleurs tahitiens à Pipeline

Parole à Angelo Faraire :



Quelques mots sur la compétition ?



« Le départ pour Hawai’i n’était pas vraiment prévu, on s’y pris à la dernière minute avec Alvino. On a entendu dire que beaucoup de copains de Tahiti allaient faire la compétition donc on s’est dit qu’on allait renforcer le groupe. La compétition s’est vraiment bien passée. Grâce à la performance de l’année passée à Hawaii puis aussi à la Sparkgreen Teahupo’o, j’ai eu le privilège de démarrer au 4e round, comme le copain Manea Fabisch. »



Ton quart de finale ?



« J’ai vraiment été content de tomber contre des champions du monde dans ma série, les conditions étaient vraiment bonnes pendant cette compétition, c’est juste que je n’ai pas fait le bon choix de vague durant mon heat. J’ai attendu une grosse vague mais elle n’est jamais venue, puis je fais l’erreur de prendre la 1e vague d’une série alors que la 2e était meilleure. Mais bon, on y peut rien, c’est la compétition, j essayerai de faire mieux la prochaine fois. »



Tes objectifs 2017 ?



« Pour la suite, j’essayerai de suivre quelque étapes du tour comme celle de Teahupo’o en avril. J’aimerais essayer de décrocher quelque sponsors en plus pour pouvoir suivre l’étape du Brésil, celle du Chili, et celle des Canaries. »



Comment tu allies le free surf et la compétition ?



« A Tahiti, on a la chance d’avoir des vagues quasiment toute l’année donc on se fait souvent de bonne sessions de free surf avec les potes Alvino, Tibo, Niko, Raihau...ce qui nous permet de nous entrainer. Mais souvent avant une compétition à l’étranger, je préfère m’entrainer sur des vagues de plage car elles sont plus techniques à manœuvrer et plus difficiles. Merci à 662 Tahiti, 662 Hawai’i, Unite Clothing, Ally, JBS Pictures et Tahiti Infos. » Propos recueillis par SB