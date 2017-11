Blues Hôtel, un rendez-vous pour tous les amoureux du blues

PAPEETE, le 22 novembre 2017 - Voici venue la traditionnelle "rencontre blues" du fenua. Une rencontre attendue par les spectateurs comme par les artistes qui se plaisent à évoluer dans ce qui est devenu une petite communauté. Celle des amateurs de blues venus jouer à Tahiti et des joueurs de blues de Tahiti. Cette année Rose-Mary & The Ride et Awek se relaieront sur les planches après Mimifé et Félix Vilchez.



" Il nous manquait Tahiti ", s’amusent les membres du groupe Awek qui ont déjà parcouru le monde avec leur voix, leur guitare, leur basse, leur batterie et leur harmonica. Ils affirment " avoir de la chance de pouvoir jouer en Polynésie ", de " pouvoir vivre des expériences ici ", de faire "de belles rencontres " car tout cela contribue à l’histoire de leur groupe.



" On est là pour vivre une expérience ", indiquent-ils à l’unisson. Ils sont là pour recevoir des sons différents, " la musique polynésienne est une musique de racine, comme le blues, une musique que tout le monde a déjà entendu au moins une fois dans vie " et pour donner les sons qu’ils connaissent. Des sons " à la base de toutes les musiques d’aujourd’hui ". En exemple, ils citent le hip-hop "que tous les jeunes écoutent" et qui " s’inspire très largement du blues ". Aussi pensent-ils trouver un écho en Polynésie auprès des connaisseurs de leur style de musique mais aussi auprès des néophytes du genre.



Ce groupe, Awek, a 23 ans d’âge. Il s’est formé à Toulouse en 1995. Il joue un blues "classique". Un blues typique des années 1940, 1950. Avec le recul, Awek constate que de plus en plus d’adeptes se mettent au blues. " La scène est énorme et s’élargit avec des artistes qui restent classiques et d’autres qui sont plus disons, borderline. Comme Mary-rose & The Ride. "



Un tout nouveau duo



Marie-Rose & The Ride est un duo qui vient tout juste de voir le jour. " Notre première date c’était le 1er décembre 2015 !". Le duo se dit " issu du blues et du rock ". Il ajoute " suivre une autre voie ", celle de la soul. " Une musique qui nous fait vibrer l’un et l’autre ", indique Pauline, la chanteuse à la voix chaude et puissante. À se côté, le guitariste Vincent ajoute : " On n’était pas né que’wek tournait déjà. On est là, sans trop y croire, à regarder et à apprendre ".



De leur expérience, ils saisissent les odeurs, les couleurs, les saveurs, " cette humidité qui vous saisit à la sortie de l’avion ", les sons aussi. Autant d’éléments qu’ils prennent comme des cadeaux et qu’ils entendent rendre, plus tard. " Là c’est trop tôt, parce que ce qu’on trouve est trop gros, mais on est comme des antennes qui reçoivent, transmettent, redonnent ." Vincent précise que le duo cherche " à créer des ambiances, des atmosphères. On veut faire ressortir et ressentir nos émotions primaires, et ici c’est, l’idéal ".



Léo Marais du collectif Tahiti Rock se réjouit de ce nouveau Blues Hôtel, le 3ème. " On a réussi à mettre en place quelque chose de pérenne, à créer une sorte de microcosme qui s’inscrit dans le temps. Les artistes invités les années passées continuent à échanger entre eux ", affirme-t-il.



À Tahiti, les artistes trouvent avec Blues Hôtel une nouvelle opportunité pour se rencontrer, créer, envisager de nouvelles collaboration. Cette année Mimifé et Félix Vilchez ont pensé un répertoire spécial pour les deux soirées. Ils seront sur la scène en avant première de Awek et Rose-Mary & The ride. " Et ensuite, pourquoi ne pas les retrouver avec ce répertoire sur les routes ? Dans les cafés d’ici ? ", imagine Léo Marais.



Représentation spécial lycée hôtelier



Les membres d’Awek et de Rose-Mary & The Ride se sont présentés ce mercredi à l’occasion d’une conférence de presse au lycée hôtelier de Punaauia. Le lieu, sciemment choisi, a permis aux élèves de découvrir une musique peu commune sur le territoire. Pascal Maillou, le proviseur de l’établissement : "la découverte d’autres musiques, d’autres cultures fait partie de notre ADN car, pour pouvoir bien connaître sa propre culture il faut connaître celle des autres ". Les élèves ont fidèlement répondu à l’invitation.