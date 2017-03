Black out sur Tahiti : l'EDT donne ses explications

PAPEETE, le 29 mars 2017 - Dans la nuit de mardi à mercredi, vers une heure du matin, une importante panne d'électricité a eu lieu sur l'île de Tahiti. Le déclenchement du réseau de transport a provoqué un black-out de l'ensemble des moyens de production de l'île de Tahiti.



La panne est probablement lié aux nombreux impacts de foudre. Les premiers clients ont été réalimentés à 2 h 56 et les derniers à 4 h 04.



D'après les analyses conduites mercredi par les équipes de l'EDT et de la TEP, le défaut initial est un déclenchement de la ligne 90 000 volts TEP1, très vraisemblablement lié aux nombreux impacts de foudre, en situation de mini thermique et forte hydrométrie.



Ce défaut a amené une perte de production et un creux de tension (-50%), ce qui a généré trois incidents consécutifs :

Le 1° incident est le déclenchement du groupe EDT G2P sur défaut basse pression d’huile, probablement lié au creux de tension ;

Le 2° incident est le déclenchement du groupe EDT G1P sur perte d’excitation : incapacité d’un groupe seul à maintenir la tension ;

Le 3° incident est le déclenchement de la liaison TEP 30 kV Arue-Papenoo aval, par surcharge.



Le temps de renvoi des réseaux de transport et distribution a été de 1 h 08 min après couplage du 1° groupe.