Bitumage des routes de Polynésie : l'audience en référé reportée à ce soir

PAPEETE, le 24 mars 2017 - Comme l'a révélé Radio 1 cette semaine, quatre importantes sociétés de bitumage de Polynésie estiment que le choix de la direction de l'Equipement lors de l'attribution d'un marché public a été biaisé. Elles ont décidé d'attaquer en référé précontractuel l'attribution de ce marché public par la direction de l'Equipement à la société Boyer, nouvel arrivant sur le secteur.



L'audience devait se tenir ce vendredi matin au tribunal administratif de Papeete. Mais elle n'a pas eu lieu. Le président du tribunal administratif a expliqué que, compte tenu de la réception "tardive" des mémoires et de la complexité de l'affaire, il ne pouvait pas examiner le dossier correctement dès ce matin.



Selon Radio 1, l'attribution d'un important marché public dans le domaine des travaux publics à la société Boyer passe mal auprès de quatre sociétés du territoire. Elles ont dédidé de former un référé précontractuel devant le tribunal administratif de Papeete. Elle souhaitent faire annuler cette décision et la relance de la procédure d'appel à candidatures.



Après avoir proposé aux avocats des deux parties de reporter l'audience à demain, il a finalement été décidé d'une nouvelle audience cet après-midi à 17 heures.



Toutes les parties se sont donc donné rendez-vous à nouveau aujourd'hui à 17 heures au tribunal administratif.