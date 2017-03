Biodiversité : une nouvelle stratégie cette année

S’inscrivant dans cette démarche, le ministère de l’Environnement a donc souhaité effectuer une mise à jour de la stratégie pour la biodiversité. Entre décembre 2016 et février 2017, une quarantaine d’acteurs (associations, communes, services administratifs) ont ainsi participé à des ateliers de concertation, afin de rendre leurs avis et expériences dans la préservation de l’environnement et de la biodiversité polynésienne et ce afin d’élaborer une stratégie actualisée portant jusqu’à l’horizon 2030.



Garantir la préservation du cadre de vie polynésien et la biodiversité dans un contexte de changement climatique, garantir la durabilité des activités économiques et urbaines prioritaires en minimisant leurs impacts sur l’environnement et préserver la biodiversité exceptionnelle et le patrimoine naturel polynésien, telles sont notamment les problématiques qui ont été abordées lors des ateliers. Au terme de ces ateliers, le ministère a pu examiner la pertinence des propositions faites. Accentuer la communication auprès de la population, multiplier et structurer les moyens de contrôles, sont, entre autres, des points sur lequel il est souhaitable d’œuvrer dès à présent et jusqu’à l’horizon 2030.