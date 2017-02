Biodiversité : des "petites subventions" pour des grands projets

PAPEETE, le 16 février 2017 - Conservation de la biodiversité, utilisation durable des ressouces naturelles et des services écologiques font partie des actions de terrain qui peuvent être menées en Polynésie française. Pour les mener à bien, l'Union européenne a créé un fond : Best 2.0 dont les porteurs de projets peuvent bénéficier.



La conservation des vestiges des forêts naturelles du plateau de Maraetia, à Punaauia est l'un des objectifs de l'association Te Rauatiati a tau a hiti noa tu. Pour parvenir à ses fins, elle a engagé un programme de lutte contre les nuisibles et de conservation des plantes endémiques. "C'est un site exceptionnel avec une nature resplendissante et c'est aussi un site culturel" , explique Ravahere Taputuarai, membre de l'association. Mais il est menacé par les cochons, les rats et les plantes envahissantes."



Pour le protéger, l'association a clôturé une partie de la forêt et va bientôt entamer une campagne de dératisation. C'est pour cette partie que l'association avait besoin de financement.



En 2016, elle a pu bénéficier du soutien du fond Best 2.0. L'aide 6 millions de francs sera bientôt versée à l'association et le programme de dératisation commencera dès le 1er avril. "Ce sont les projets comme celui-ci que BEST 2.0 s'attache à financer. L'idée est aussi de soutenir les associations locales" , précise Elena Gorchakova, coordinateur du projet en Polynésie française.



D'autres projets comme la restauration des petites îles des Gambier, la protection du patrimoine naturelle terrestre de Rimatara ou encore la sauvegarde de la flore de l'atoll de Anaa ont eu aussi obtenu une aide en 2016.



Pour les "petites subventions" de 2017, l'appel à projets sera officiellement lancé le 20 mars prochain. D'ici là, les candidats potentiels peuvent déjà réfléchir aux idées de projet et prendre contact avec les coordinateurs locaux pour qu'ils les aident à monter leur dossier. Le montant des subventions s'étale entre 6 et 12 millions de francs.