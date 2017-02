Bientôt une aide pour remplacer les voitures sinistrées

PAPEETE, le 28 février 2017. Le conseil des ministres a transmis à l’Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération qui complète l'aide existant au soutien économique au secteur automobile.



Une aide est ainsi prévue pour permettre "aux personnes ayant perdu leur véhicule lors de catastrophe naturelle dûment constatée par le gouvernement de la Polynésie française de bénéficier d’une aide au remplacement du véhicule". Les personnes ayant perdu leur voiture lors des intempéries des 21 et 22 janvier pourront donc demander à bénéficier de cette aide.



"Ce dispositif d’urgence est ouvert, dans les mêmes conditions que l’aide au soutien économique du secteur automobile, à toutes les personnes physiques ou morales dont le véhicule a été déclaré « perte totale » et ce, sans condition d’ancienneté du véhicule et pour lequel le contrat d’assurance, souscrit par le propriétaire, ne prévoit pas une garantie valeur d’achat", précise un communiqué du gouvernement.



Le dispositif d’aide au soutien économique du secteur automobile mis en place en 2016 est reconduit tout en étant étendu aux véhicules qui ne sont plus en état de marche. Destiné à relancer le marché de l'automobile, ce dispositif vise également à inciter les ménages à se débarrasser de leurs véhicules âgés d’au moins sept ans pour des véhicules neufs et plus respectueux de l’environnement.