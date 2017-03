Bientôt de nouvelles fouilles archéologiques à Moorea et Maupiti

MOOREA, le 1er mars - De nouvelles fouilles archéologiques vont avoir lieu du 6 mars au 14 mai prochains. Cette campagne se déroulera sur les terres Teruirau (commune associé e de Ha'apiti) et Vaitamore (commune associée de Papetoai) à Moorea et sur le domaine de Vaiahu à Maupiti.



Des fouilles archéologiques vont bientôt se dérouler à Moorea. Le ministre de la Culture, de l'Environnement et de l'Artisanat vient de donner son accord. Cette campagne se déroulera entre le 6 mars et le 14 mai prochains. Elle sera conduite par Jennifer Kahn qui travaillera sur les terres Teruirau (commune associée de Ha'apiti) et Vaitamore (commune associée de Papetoai) à Moorea, et sur la terre Vaiahu à Maupiti, archipel de la Société.



Ce travail de recherches archéologiques est conduit sous le contrôle du service de la culture et du patrimoine.



L'ensemble des vestiges découverts à l'occasion de cette campagne sera mis en dépôt au service de la culture et du patrimoine dès la fin des travaux de terrain.