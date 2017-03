Béatrice Perrysaguet devient 1ère adjointe au maire de Papara

PAPARA, le 17/03/2017 – Le conseil municipal de Papara s'est réuni ce vendredi matin pour retirer le titre de 1er adjoint au maire à Gaston Tunoa. Béatrice Perrysaguet récupère ce siège. En revanche, un nouvel adjoint au maire a été nommé, il s'agit de Bernard Roure, conseiller en charge de l'environnement. Il récupère ainsi le poste de 9ème adjoint, il se chargera de l'hygiène et la sécurité, des travaux sur la commune, de la sécurité civile et du parc à matériel.



Il fallait s'y attendre, Gaston Tunoa a perdu ses fonctions de 1er adjoint au maire. Les 17 élus de la majorité ont tranché ce vendredi matin, lors d'un conseil municipal extraordinaire.



Au programme de cette matinée, le retrait des fonctions du 1er adjoint au maire et le remaniement des portefeuilles attribués aux adjoints. Béatrice Perrysaguet qui était 2ème adjointe au maire, prend la place de Gaston Tunoa. Et pour que l'équipe soit au complet, un nouvel adjoint a été nommé ce vendredi matin, il s'agit de Bernard Roure.



Bernard Roure récupère donc plusieurs secteurs : les travaux de Papara, la sécurité civile, l'hygiène et la sécurité, et le parc à matériel.



Bien sûr, la séance s'est tenue dans une ambiance assez tendue, comme cela a été le cas mercredi dernier. Gaston Tunoa a demandé les justificatifs de sa démission d'office. Pour le maire, " le fait que Gaston Tunoa ait accepté d'être le suppléant de Tepuaraurii Teriitahi (candidate de Jacquie Graffe aux législatives) l'a vexé ", souligne une élue au sein du conseil municipal.