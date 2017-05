Beachsoccer – Coupe du monde : Raimoana Bennett envoie Tahiti en finale

Patrick Tepa remet son équipe à égalité



En début de dernière période, Raimana Li Fung Kuee frappe sur l'engagement mais le gardien est sur la trajectoire du ballon. A nouveau, Hosseini sort un arrêt magistral sur une frappe lointaine de Jonathan Torohia. Un peu plus tard, Labaste était bien placé pour marquer mais sa reprise du plat du pied rate le cadre. Le chrono tourne et c'est au tour de Naea Bennett de rater le cadre de la tête, alors qu'il ne reste que 5' à jouer.



C'est sur contre-attaque que Patrick Tepa marque un but magnifique, une combinaison à trois en mouvement qu'il conclut par une volée du droit. Patrick Tepa se montre ainsi une fois de plus déterminant dans cette Coupe du monde, en marquant dans un moment décisif. Les Tiki Toa reviennent ainsi dans ce match extrêmement tendu, avec relativement peu de fautes.



La fin de match va être très difficile, la défense des Tiki Toa joue bien son rôle malgré l'absence de Heimanu Taiarui. Le nouveau venu Ariihau Teriitau s'en sort plutôt bien. Mais c'est la fin du temps règlementaire, les équipes devront passer par 3' de temps additionnel. Un tête de Tavanae passe juste au dessus de la barre transversale 1' avant la fin, mais rien à faire, pas de buts non plus dans cette prolongation.



Lors de la séance de tirs au but, une séance que Tahiti avait gagnée en 2015 contre l'Italie pour accéder en finale, Jonathan Torohia, meilleur gardien de la Coupe du monde 2015, va devoir faire mieux que Hosseini. Rappelons-le, les joueurs de l'Iran sont professionnels, gagnant 5 000 euros par mois pour ne faire que du beachsoccer.



C'est Raimoana Bennett qui va donner la victoire à Tahiti sur penalty mettant un terme à une séance de tirs au but insoutenable, les deux équipes ratant successivement plusieurs penaltys. SB / FTF