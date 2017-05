Beachsoccer – Coupe du monde – Les Tiki Toa sont vice-champions du monde

Une finale contre le favori brésilien



Lors de cette finale, on notera le retour du meilleur joueur de la Coupe du monde 2015, Heimanu Taiarui, suspendu en demi finale pour deux cartons jaunes reçus lors des 4 premiers matchs. On précise également l'absence lors de cette finale de Naea Bennett qui ne joue pas le dimanche en raison de ses convictions religieuses. Le match commence mal, Teva Zaveroni se fait contrer d'entrée de jeu au milieu du terrain, Mauricinho progresse seul et trompe Jonathan Torohia qui voit la balle lui passer entre les jambes : 1-0 pour le Brésil.



Les Tiki Toa, malgré la mauvaise entame de match, tentent de mettre en place leur jeu en proposant plusieurs combinaisons mais à la 6', en contre-attaque, Datinho se retrouve seul devant Jo et inscrit le second but. Le favori brésilien se montre ainsi extrêmement dominateur, réaliste et efficace dans ce premier tiers-temps. Tahiti, qui rappelons-le est une équipe amateur, n'a pas grand chose à perdre et continue de tenter sa chance à travers Heiarii Tavanae, Tearii Labaste ou Patrick Tepa, sans parvenir à marquer.



Dans le deuxième tiers-temps bonne tentative d'Heimanu Taiarui qui tente une volée lointaine qui passe au dessus puis de Tepa qui dribble deux joueurs, tire du gauche mais ne parvient pas à marquer, contré par le gardien. A 2-0 tout est encore possible même si les Tiki Toa manquent de précision dans les frappes et les combinaisons. Après une lutte acharnée au milieu du terrain, Mauricinho inscrit son deuxième but d'une volée de l'extérieur du pied droit. Il y aura bien le retourné de Labaste sur le poteau les tentatives de percées de Teva Zaveroni ou mais le Brésil semble imbattable à ce stade. 3-0 pour le Brésil à la fin du deuxième tiers-temps.