Beachsoccer – Coupe du monde : Le deuxième match sera capital

Un match qui commence bien



Le match a bien commencé, c’est le fougueux Patrick Tepa qui permet à Tahiti de mener 1-0 contre le Brésil, dès la 2’. Il obtient la balle en milieu de terrain, se positionne pour le tir en une touche de balle et adresse une frappe du gauche à ras de terre somptueuse qui trompe les trois défenseurs et le gardien adverse qui tentent de s’interposer.



A la 4’, c’est le premier coup dur, Filipe se défait de Tearii Labaste et adresse un tir du gauche à priori anodin, sauf que la balle est touchée par Ariihau Teriitau, Jonathan Torohia ne peut rien faire et encaisse son premier but. A la 7’, Bruno Xavier est face à Heimanu Taiarui, après un petit jongle du pied droit, il tire directement et place une balle lobée dans la lucarne de Jonathan Torohia, 2-1 pour le Brésil.



Le 3e but est somptueux, marqué par Catarino. Là encore, les Tiki Toa n’ont rien à se reprocher. Tavanae contre un premier tir lontain puis Catarino tente le retourné acrobatique et ça passe, 3-1 pour le Brésil alors que nous sommes au début du second tiers-temps. Il y aura ensuite une frappe de Heimanu Taiarui qui passe juste à côté, une frappe magistrale de Heiarii Tavane boxée par le gardien du Brésil, un beau retourné de Patrick Tepa mais les Brésiliens ont d’autres occasions et finissent même par marquer à la 29’, encore par Catarino, qui adresse une superbe reprise de volée quasiment imparable.



Les Tiki Toa devront aller puiser dans leurs ressources pour tenter de s’imposer face au Japon qui les a battus deux fois en match amical courant 2016. Jonathan Torohia et Raimana Li Fung Kuee étaient absents au Japon, on peut donc espérer que la rencontre officielle prendra une toute autre tournure pour les Tiki Toa, soutenus à distance par leurs fans. SB / FTF