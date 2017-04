Beachsoccer – Coupe du monde 2017 : Tahiti bat le Japon lors du deuxième match

Les Tiki Toa ont su gérer la pression



En fin de seconde période, Angelo Tchen adresse une bonne frappe du pied droit mais elle est trop sur le gardien. Les deux équipes se neutralisent mutuellement et aucun but ne sera marqué dans le deuxième tiers temps. Il faudra attendre le début du dernier tiers temps pour voir Akuguma marquer le but du 1-1 : servi sur corner, il marque d’une tête quasiment à bout pourtant.



Juste après, sur l’engagement tahitien, la balle est décalée vers l’excellent gaucher qu’est Heiarii Tavanae qui adresse une reprise de volée aussi parfaite que puissante qui fuse au ras du poteau droit et qui trompe le gardien, et Ozu placé sur la ligne de but. Ce doublé d’Heiarii Tavanae permet à Tahiti de reprendre l’avantage dans ce match très tendu qui aurait pu se terminer par l’élimination des Tiki Toa.



Puis c’est au tour de Patrick Tepa de marquer son deuxième but de la compétition de la tête, servi sur corner par Raimana Li Fung Kuee. Les Tahitiens font le break et mènent donc 3-1 mais il reste encore 8’ à jouer dans le dernier tiers-temps. Trois minutes plus tard, suite à un cafouillage, Akuguma en profite pour réduire le score à 3-2, la fin du match promet d’être tendue.