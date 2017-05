Beachsoccer – Coupe du monde 2017 : Les Tiki Toa arrachent la qualification pour les demi finales

Un fin de match de folie



Suite à une faute de Taiarui, les Paraguayens obtiennent un penalty en début de deuxième période mais ne parviennent pas à le transformer en but, la chance semble sourire à Tahiti. Malheureusement, les Paraguayens reviennent à 2-1 à la 14' suite à un dégagement du gardien à la main frôlé par un des joueurs. Tahiti continue d'attaquer mais c'est le Paraguay qui revient à 2-2, un tête non cadrée rentre dans le but de Jo grâce à un faux-rebond. 2-2, à la 17'.



Heimanu Taiarui, meilleur joueur de la Coupe du monde 2015, adresse un retourné acrobatique magistral qui termine dans le but du Paraguay. C'est le premier but d'Heimanu lors de cette Coupe du monde, un but qui arrive à un moment décisif puisqu'il permet à Tahiti de reprendre l'avantage dans ce match, 3-2 pour Tahiti à la 18'. Le jeu est équilibré avec des occasions des deux côtés mais Tahiti reste un cran au dessus au niveau de la maitrise du jeu. En fin de tiers-temps, Jonathan Torohia, légèrement avancé, se fait lober sur coup franc, ce qui permet au Paraguay d'égaliser une nouvelle fois : 3-3 à la fin de la deuxième période.



En début de troisième tiers-temps, Heimanu prend un carton jaune, synonyme d'un match de suspension. Après un nouvel arrêt reflexe de Jonathan, c'est au tour de Tearii « Fleur » Labaste de marquer son premier but de la compétition par son geste de prédilection : le retourné acrobatique. Tahiti mène 4-3 alors qu'il reste 7 minutes à tenir. Le match est techniquement et tactiquement très difficile.



Les Tiki Toa vont défendre jusqu'à la fin du temps réglementaire. Sur une dernière action, le gardien du Paraguay monte pour un corner, en contre attaque Heiarii Tavanae marque de la tête, puis c'est au tour de Patrick Tepa de mettre encore un but. Le Paraguay réduire le score sur le dernier engagement mais Tahiti s'impose finalement 6-4, une victoire méritée au vu de la très bonne performance des Tiki Toa qui gagnent donc leur ticket pour les demi finales. SB