Beach soccer – OPT Tour 2017 : « Cette année, cela va être plus serré »

Préparer la relève c’est important ?



« Oui. C’est l’objectif. On essaye de repérer des joueurs qui auront le potentiel pour pouvoir intégrer l’équipe, pour la renouveler et la rajeunir. A travers l’école de beach soccer, on forme également les très jeunes pour que la relève se fasse à terme naturellement. »



On a vu que certaines tentatives de renouvellement n’ont pas complètement abouti ?



« Les joueurs que l’on a pris avec nous avaient les qualités mais le problème c’est que l’on avait pas vraiment de championnat sérieux et la transition, sans match de préparation, n’a pas été facile. Intégrer une équipe avec des joueurs déjà rôdés qui partent régulièrement en Suisse, qui sont habitués à ce genre de tournoi, ce n’est pas évident. Avec un championnat sérieux et de la pratique, je pense qu’ils pourront se faire une place chez les Tiki Toa. »



Ton équipe des Tiki Tama est tenante du titre ?



« Je pense que cette année cela va être plus serré avec l’apport des équipes de Ligue 1. Il y a toujours les anciennes bonnes équipes comme Mataiea. Il y a Fenua PSG qui monte en niveau également, tout reste possible pour toutes les équipes. Merci à la fédération tahitienne de football de nous permettre de structurer notre discipline, de nous donner le site pour pouvoir évoluer convenablement. Merci aussi à tous les partenaires et à toutes les équipes qui participent. » Propos recueillis par SB