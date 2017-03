Beach soccer – Focus sur Teiva Izal, un sportif au mental hors-norme

Teiva Izal a vécu le début de l’aventure Tiki Toa



Teiva Izal a débuté le football à 11 jeune à l’as Vénus, il a ensuite fait partie de nombreuses sélections de Tahiti U14, U17, U20, participant à divers déplacements à l’étranger. Il est ensuite passé au beach soccer et il a contribué à la qualification des Tiki Toa pour la première Coupe du monde en 2011, avant de quitter le groupe pour se lancer dans la course à pied, un sport individuel.



Suite à l’appel fin 2016 de Naea Bennett et Teva Zaveroni, il tente à nouveau de regagner sa place au sein du groupe. A 33 ans, ce n’est pas évident de reprendre l’entrainement intensif quotidien nécessaire à la participation à la Coupe du monde prévue aux Bahamas en mai 2017. Mais le mental c’est son truc. Il dégage une volonté et une force de caractère hors norme.



Il a rajouté une corde supplémentaire à son arc : grâce à Cédric Wane, athlète végan passionné de nutrition, il s’est mis lui aussi à contrôler sa nutrition, ce qui lui apporte un gain d’énergie et une augmentation des performances. Il ne roule pas sur l’or et mène sa petite famille comme il le peut en vendant des fruits en gros. Il a le cœur sur la main et aime son Pays.



Il est également titulaire d’un brevet d’éducateur sportif. Il faut savoir que lors des Coupes du monde, on n’accepte pas les joueurs-entraineurs comme Teva ou Naea, une place est donc à pourvoir pour le poste d’entraineur également. On devrait être fixés prochainement, tant au niveau de la liste des 12 joueurs titulaires que sur celle composant la délégation qui devrait être menée par Vairani Davio. SB / FTF