Beach Volley – Championnats du monde scolaire 2017 : Bilan d’une manifestation réussie

Le bilan pour l’organisation ?



« Plus 150 matchs ont été organisés. Il y a eu quelques difficultés liées à la mise en route dimanche, ensuite les retours ont été plutôt positifs par rapport à l’organisation de cette compétition. Pour la Polynésie c’était une première, c’est toujours compliqué d’organiser un événement mondial surtout que c’est dans le milieu scolaire donc avec des bénévoles qui s’investissent. Il y a eu quasiment 400 personnes qui sont intervenues, c’est énorme. »



Il y a eu beaucoup d’échanges entre les cultures ?



« On a bien remarqué qu’en début de compétition chaque équipe était dans son coin. On en faisait la remarque à midi : sur l’esplanade pour les athlètes, il y avait plein de délégations qui faisaient du volley, qui discutaient entre eux. On sent que c’est la fin de la compétition, que des liens se sont noués. Plusieurs soirées ont été organisées, comme la « soirée des nations », on sent que cela a rapproché les athlètes. »



La délégation tahitienne s’est bien comportée ?



« Le plateau était relevé, on le savait. Pour Tahiti, on osait pas espérer des médailles et on a quand même deux établissement scolaires en U14 qui se sont illustrés. Le collège de Faaroa a été chercher une belle médaille de bronze en battant l’Inde. Ils avaient perdu en match de poule contre eux, ils ont donc pu prendre une revanche au bon moment. En U14 fille, le collège du Taaone perd la finale contre le Brésil mais c’est juste extraordinaire pour nos enfants, pour nos élèves et pour l’organisation. »



Un dernier mot ?



« Un grand merci à toutes les instances du Pays qui ont été nos partenaires, à l’USSP qui est le sport scolaire polynésien et à tous les bénévoles qui se sont investis depuis des mois sur cette organisation. » Propos recueillis par SB