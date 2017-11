Beach Soccer/Surf - OPT Beach Games 2017 : Une compétition inter-entreprises

. Cet événement a pour but de fédérer leurs employés autour des valeurs du sport telles que le dépassement de soi, l’esprit d’équipe ou encore le fair play. D'autre part, il a pour but de renforcer la cohésion et vise l’amélioration de la communication entre collaborateurs, favorisant ainsi une meilleure qualité de vie au sein de l’entreprise., encadrées par le Rautirare Surf Club et le club Marara Nui Beach Soccer, sous l’égide de la fédération tahitienne de surf et la fédération tahitienne de football. Une compétition de surf « Tag Team » sera proposée par séries d’une heure. Un tournoi de beach soccer proposera des matchs de deux fois 7 ou 10 minutes., il vous suffit de constituer une équipe de cinq surfeurs dont une femme obligatoirement. Du côté du beach soccer, chaque équipe sera constituée de cinq joueurs et deux remplaçants. Il est possible de compléter les équipes par un membre externe à l’entreprise mais uniquement avec les enfants des employés. Vous pouvez vous inscrire pour le surf, pour le beach soccer ou pour les deux., surf ou beach soccer, est au tarif de 25.000 CFP. Pour participer aux deux compétitions, le tarif est de 40.000 CFP. N'attendez plus et inscrivez-vous au plus vite pour défendre les couleurs de votre entreprise et passer une journée fun. De nombreuses animations seront proposées et de nombreux lots seront à gagner, aussi bien pour le public que pour les participants.