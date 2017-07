Basket - Oceania U17 : Tahiti décroche l'or face à la Nouvelle-Calédonie

GUAM, 13 juillet 2017 - Tahiti a battu la Nouvelle-Calédonie en finale du championnat FIBA Océania U17 à Guam. Les jeunes tahitiens ont pu résister à de multiples attaques de l'équipe calédonienne pour l'emporter 77-70.



Le capitaine Manarai Thunot a mené Tahiti à sa victoire avec 17 points, 8 volées et 7 rebonds. Thunot a exprimé un grand sentiment de fierté pour son équipe et ce qu'elle a accompli : " C'est une grande fierté d'avoir gagné une médaille d'or. Notre objectif était de se qualifier pour l'Asie, mais il est étonnant de pouvoir remporter une médaille. Nous sommes toujours très heureux avec notre équipe, et très fiers ."



L'équipe de Tahiti a trouvé son énergie dans le dynamisme de son public supporteurs : " Je suis tellement heureux de représenter Tahiti. Nous aimerions remercier tout le monde à Tahiti qui nous soutient et a suivi nos matchs. Nous apprécions vraiment tout le soutien. "



Thunot attribue ce résultat à l'unité de son équipe : " Notre lien est bon et nous a permis de devenir plus performants en équipe. Nous sommes mieux préparés pour l'avenir et pour le prochain tournoi ."



Tahiti rejoindra les autres équipes de la Division B pour participer au premier camp de développement FIBA ​​U17 Oceania. Dirigé par Annie La Fleur, directrice du développement de la FIBA, ce camp soumettra les autres équipes à un coaching de classe mondiale offert par des représentants d'Australie et de Nouvelle-Zélande.