Basket : Hereata Richmond intègre le Centre Fédéral de l’INSEP en Métropole

C’est une véritable bonne nouvelle pour elle, comme pour le Pôle Espoir Basket du CREPS PACA – Site d’Antibes, car il s’agit de la première fille intégrant le Centre Fédéral à la suite de sa formation au sein du Pôle. Tout le CREPS PACA – Site d’Antibes la félicite et lui souhaite une grande et longue carrière!



Depuis combien de temps joues tu au basket? Et comment as tu commencer?



J’ai commencé à vraiment jouer au basket il y a 3 ans. J’ai commencé à pratiquer ce sport grâce à mes parents et aussi grâce ma tati. Ils étaient tous les deux sportifs, ma mère faisait du basket.



Ma tati (Brigitte Langomazino) qui est une grande figure du sport à Tahiti, elle s’est illustrée en tennis, au basket et en rame (Vice championne du Monde Va’a), était son entraîneur. Mais elle jouait aussi dans la même équipe ; qui fait qu’elle m’a beaucoup aidé dans le basket. Mon père lui faisait plusieurs sports mais il avait une préférence pour les sports de combats.



Depuis combien de temps joues tu ici en France ? Cela a- t-il était un gros changement pour toi?



Je suis arrivée en métropole l’année dernière où j’ai intégré le Pôle Espoir. Ma venu en métropole s’est bien passée. Au début c’était difficile mais avec le temps j’ai réussi à m’adapter.



Comment s’est passé pour toi cette saison au Pôle Espoir d’Antibes?



Cette saison au Pôle à été super. C’était mieux que l’année dernière, car l’année dernière le pôle fille était à Nice. Ce n’était pas génial car on avait 1 entraînement par jour sauf le vendredi où on avait muscu le matin pendant 45 minutes. Mais aussi les horaires de cours n’étais pas vraiment aménagées, car le lundi et le vendredi on terminait à 17h. Alors que cette année on a entraînement 2 fois par jour, sauf le lundi où l’on fait juste muscu l’après-midi et on finis tout les jours à 13h.



Comment as tu appris ta sélection pour l’INSEP?



J’ai su que j’allais intégré l’INSEP lorsque l’un des coachs m’a appelé car il voulait le numéro de téléphone de ma mère.



Qu’attends- tu de tes années à l’INSEP?



J’aimerais que l’INSEP m’apporte tout ce que je n’ai pas et me fasse progresser sur mes points faibles



Où/comment te vois tu dans 10 ans?



Dans 10 ans j’aimerais bien pouvoir intégré l’Equipe de France A



Un dernier mot?



Je remercie tout les coachs du Pôle David Vincent Axel Fab Lucas et Idriss, les coachs du Cavigal Philipe et Greg, mes coéquipières, et ma famille. Mais aussi pour la détection, Francis DENIS qui me suit, m’accueille quand il peut et m’entraine quand je suis en vacances, et Goergy Adams.



Propos recueillis par le site Grand ISEP.



