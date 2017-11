Banjo Clarke, le Mandela aborigène

PAPEETE, le 27 novembre 2017 - b[La maison d’édition Au vent des îles vient de sortir la version française du best-seller Un homme de sagesse , paroles de Banjo Clarke, un Aborigène australien à Camilla Chance. Ce livre, traduit par Estelle Castro-Koshy, est avant tout le témoignage émouvant de la vie de Banjo Clarke qui a passé son existence à transcender les discriminations.]b



La saison du livre bat son plein en Polynésie en ce moment ! Le dernier livre sorti tout droit de la maison d’édition tahitienne Au vent des îles Un homme de sagesse pourrait bien faire partie des pépites de la littérature déposées sous le sapin de Noël. C’est en tout cas, l’avis d’Estelle Castro-Koshy, la traductrice d’ Un homme de sagesse , pour qui ce livre retraçant la vie de Banjo Clarke, un Aborigène australien, « est à la fois extrêmement riche tant sur le plan humain qu’historique » .

Humain, en effet, car ce livre est avant tout issu d’une magnifique histoire d’amitié de plus d’un quart de siècle entre Banjo Clarke, un Aborigène du bush australien, et Camilla Chance, une auteure anglaise passionnée par cette culture et adepte de la religion baha'ie.

Au fil des pages, Camilla Chance raconte les moments forts, le quotidien et les anecdotes de l’existence de Banjo Clarke, ce vénérable sage aborigène, qui a voué sa vie au service de la sagesse, de la compassion, du partage et d’une profonde spiritualité.

Banjo Clarke est né en Australie au début des années 20 et bien que disparu en 2000, il est aujourd’hui encore toujours aimé et admiré par des milliers de personnes en raison de sa sagesse et sa grande gentillesse. Malgré toutes les difficultés rencontrées tout au long de sa vie, Banjo choisit l’amour et le pardon. Il puisait sa force dans sa culture et la profonde relation qu'il avait avec sa terre aborigène. Il était certain qu'en respectant la terre, le monde pouvait être sauvé. C'est ce qui le conduisit à raconter son histoire à Camilla Chance. A sa sortie en 2003, le livre connu un énorme succès en Australie.

« Il voulait raconter sa vie et celle de son peuple, il était un refuge pour les âmes perdues » , souligne Estelle Castro-Koshy, la traductrice, spécialiste des études culturelles aborigènes.