Banana Bunchy Top Virus : les mesures pour éviter sa propagation dans les îles

PAPEETE, le 03 mai 2017- le conseil des ministres a validé le plan d'action pour lutter contre la propagation du Banana Bunchy Top Virus dans les îles encore indemnes.



Depuis que le Banana Bunchy Top Virus (BBTV) a été détecté sur l'île de Tahiti, le service de Développement rural (SDR) est sur le pied de guerre.



En effet, le SDR a mis en place des campagnes de sensibilisation et d’information du public pour éviter la propagation de cette maladie dans les îles encore indemnes. Par ailleurs, depuis le 19 avril, un arrêté voté par le conseil des ministres interdit l'expédition de plantes hôtes de ce virus au départ de Tahiti vers les îles.



Le conseil des ministres qui s'est tenu hier a ainsi décidé de valider un plan d'action pour lutter contre la propagation du virus dans les îles indemnes. "La dangerosité de ce pathogène pour de nombreuses productions agricoles nécessite de prendre, dès à présent, des mesures de protection afin de limiter la propagation de la maladie vers les îles de Polynésie française ", indique le compte rendu du conseil des ministres.



C'est donc dans ce sens que les mesures de contrôle au départ de Tahiti (port et aéroport) seront renforcées. Par ailleurs, le transport des plantes et parties de plants de la famille des musacées (bananier, fē'i), zingibéracées ('ōpuhi, torche, gingembre), strélitziacées (strélitzia, oiseau de paradis), héliconiacées (héliconia), commélinacées (mā'a pape, rhoéo), cannacées (canna) et aracées (anthurium, taro, 'ape, taruā) hôtes de cette maladie, est prohibé en partance de Tahiti vers les autres îles indemnes, à l’exception des plants in vitro, des plants issus de pépinières agréées et des fleurs coupées. Enfin, le conseil des ministres a décidé du renforcement de la législation interinsulaire (projet d’arrêté complétant les dispositions de l’arrêté du conseil des ministres du 12 juillet 1996).

Ce plan d'action, qui vient compléter une campagne d’information et de sensibilisation du public, sera appliqué très strictement par le service en charge de la biosécurité, les douanes et les services du Pays.



Le BBTV est surtout connu comme la maladie virale la plus grave sur les bananiers et les plantains. En Australie, dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud, entre 1922 et 1926, environ 90 % de la surface plantée en bananiers avait disparu. Le BBTV se transmet de plante en plante par un puceron et se propage en utilisant du matériel végétal infecté. Aujourd'hui, il n’existe aucune variété résistante, ni de traitement pour lutter contre ce virus.



Le BBTV représente donc une menace grave pour toutes les zones de production de bananiers mais également pour d’autres plantes d’intérêt économique comme les 'ōpuhi en Polynésie française. D’autres familles de plantes peuvent être attaquées par ce virus. Il s’agit principalement des végétaux appartenant à la famille des aracées (colocasia ou taro, alocasia ou 'ape, anthurium, dieffenbachia, caladium, arum, monstera…), des zingibéracées (gingembre, curcuma, alpinia (ou 'ōpuhi), etlingera (ou rose de porcelaine), et des strelitziacées (strelitzia, ou oiseau de paradis), ravenala (ou arbre du voyageur), souligne le compte rendu du conseil des ministres.