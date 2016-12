Bagarre mortelle à Moorea : Un adolescent de 13 ans en détention provisoire ( MAJ)

PAPEETE, le 20 décembre 2016 - La mesure est exceptionnelle, le principal suspect étant encore mineur. La loi l'autorise néanmoins, l'adolescent ayant 13 ans révolu et les faits, particulièrement graves, étant de nature criminelle.





Transféré de Moorea à Tahiti sous escorte de la gendarmerie, le jeune mineur de 13 ans suspecté d'avoir mortellement blessé un autre adolescent du même âge au cours d'une bagarre qui a mal tourné, dimanche soir à Maharepa, a été déféré ce mardi après-midi devant le procureur de la République, puis présenté au juge d'instruction et enfin devant le juge des libertés et de la détention. Mis en examen pour "coups mortels ayant entraîné la mort sans intention de la donner", l'adolescent a été placé en détention provisoire en fin de journée, conformément aux réquisitions du parquet. Une mesure exceptionnelle concernant un mineur de cet âge, mais prévue et encadrée par la loi (lire par ailleurs).



L'enquête confiée à la gendarmerie se poursuit et devra révéler au plus près le scénario de ce drame qui a endeuillé toute une famille, tout un quartier. En l'état actuel des investigations, le jeune garçon écroué aujourd'hui est seul en cause. Selon nos informations, de nombreux témoins ont confirmé l'avoir vu porter les coups. Il reste présumé innocent.



Une victime sans histoires



Le drame s'était déroulé dimanche, tard dans la soirée, sur le deck en bois blanc d'une boutique en bord de route à Maharepa. Les jeunes -et même très jeunes- de la commune ont l'habitude de s'y retrouver sur fond, pour certains, de consommation d'alcool et de pakalolo comme le dénoncent régulièrement les habitants et commerçants du quartier. Selon les premiers témoignages relayés par les proches de la victime, un groupe de trois ou quatre autres jeunes l'aurait alors pris à partie. Tout le groupe se connaissait pourtant bien.



Provocation ? Regard de travers ? Une bagarre a ensuite éclaté pour atteindre un rare niveau de violence comme en témoignent les multiples traces de coups et ecchymoses découvertes sur le corps de l'adolescent. Une autopsie a été ordonnée. De sources proches du dossier, des examens toxicologiques et cliniques complémentaires seront pratiqués pour déterminer si la victime ne souffrait pas de problèmes de santé, notamment cardiaques.



La victime, élève sans histoire au collège de Pao Pao, n'était pas connue pour aimer la bagarre, au contraire selon ses proches. Alertés, les secours avaient tenté en vain de le ranimer alors qu'il gisait, inconscient et en sang, sur le deck du magasin.