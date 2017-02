Bagarre familiale et élus menacés à Faaite : Les deux frères en prison pour un mois

PAPEETE, le 2 février 2017 - Interpellés mardi pour avoir frappé un de leur frère et menacé, ivres avec une hache, deux élus locaux qui tentaient de les ramener à la raison, ils ont été condamnés ce jeudi en comparution immédiate à Papeete. Et écroués.





Six mois de prison dont cinq avec sursis, et mandat de dépôt pour Nuutania pour la partie ferme de la peine, soit un mois, à effectuer immédiatement. C'est la condamnation que le tribunal correctionnel a prononcé, ce jeudi en comparution immédiate, contre les deux frères interpellés mardi soir sur l'atoll de Faaite aux Tuamotu, à la suite d'une violente bagarre familiale. La situation était devenue si électrique entre les protagonistes de cette rixe, quatre fils et leur père, que la décision avait été prise d'envoyer sur place, en urgence et en avion Casa, une douzaine de gendarmes.



Un suicide en marge de la violente dispute



Les hommes de cette famille de coprahculteurs avaient dilapidé en bière une partie de leur paie du jour, récupérée dans l'après-midi. Déjà bien alcoolisés, deux des frères avaient fait mine de se battre, provoquant semble-t-il la colère du père qui avait violemment intimé l'ordre à l'aîné d'arrêter et d'aller se calmer ailleurs. Piqué au vif à son tour, ce dernier allait se retourner contre le paternel provoquant l'intervention d'un troisième frangin. Dans cet imbroglio que même l'enquête rapide des gendarmes n'a pas permis de vraiment tirer au clair, un drame allait se jouer avec le suicide concomitant d'un quatrième membre de la fratrie, qui fêtait pourtant ses 16 ans en marge de cette beuverie familiale. Les raisons de son geste restent un mystère.



Appelés par la mère de famille pour ramener le calme, débordée par les événements, deux adjoints au maire allaient se faire accueillir par le plus énervé des deux frères, les sommant de déguerpir sur le champ en les menaçant avec une hache. C'est à ce moment-là que la décision a été prise d'appeler Tahiti et les gendarmes en renfort.



Les deux frères âgés de 20 et 30 ans, jamais condamnés par le passé et très calmes aujourd'hui à l'audience du tribunal à Papeete, ont livré une version confuse des événements à la barre. Accusé d'avoir frappé l'un de ses frères en plus d'avoir menacé les élus locaux avec la hache, l'aîné a expliqué qu'il l'avait en fait maîtrisé par la force de peur que celui-ci, qui aurait également menacé de se suicider au plus fort de la bagarre, ne mette ses menaces à exécution.



La famille est connue localement pour ses débordements, quand les efforts pour cultiver le coprah se convertissent en consommation massive d'alcool.



Les élus menacés ne se sont pas constitués partie civile pour ne pas ajouter au trouble que cette affaire a jeté sur l'atoll de Faaite, mais ont demandé à l'avenir à être respectés et écoutés quand ils sont amenés à intervenir en pareille circonstances.