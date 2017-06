Baccalauréat : dernière ligne droite

PAPEETE, le 26 juin 2017 - Les épreuves se terminent. Il reste cette semaine les examens oraux des élèves de première. Ils passent une épreuve de français. Les premiers résultats arriveront mercredi. Ils concernent les élèves inscrits au baccalauréat général et technologique. Rendez-vous à 10 heures dans les établissements pour les affichages.



" J’étais un peu stressé au début ", avoue Henri, 18 ans et demi, élève en terminal STMG 3 au lycée Paul Gauguin. Ce lundi matin, il est assis dans la cours du lycée Paul Gauguin avec des amis, il est venu rendre des livres à la bibliothèque. " Finalement ça s’est bien passé ", enchaîne-t-il. " C’est l’examinateur qui m’a stressé, j’avais une pression. Il regardait et écoutait attentivement, sans parler au début ". Au fil du temps, Henri s’est détendu, il a assuré dix minutes de présentation et a répondu aux questions de l’examinateur pendant dix minutes supplémentaires. " J’ai pu exprimer toutes mes connaissances, j‘avais beaucoup révisé, en groupe surtout. "



Des chiffres stables



Les épreuves du baccalauréat général et technologique sont terminées. Au total, 2091 candidats ont passé ces épreuves, contre 2029 en 2016 et 2069 en 2015. Ils sont 1234 pour le bac pro contre 1225 en 2016 et 1250 en 2015. " Les chiffres restent stables ", glisse Thierry Delmas, directeur général de la Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE).



Les élèves de première, eux, sont toujours en période d’examen. Heilani, 17 ans, était attendue à 10 heures au lycée Paul Gauguin pour passer son oral de français. " Je suis arrivée un peu en avance" , raconte celle-ci. " Et j’ai bien fait parce que l’examinateur lui aussi avait de l’avance, je suis passée plus tôt que prévu, pas trop stressée, je ne suis pas du genre à stresser. "



" Je suis tombée sur Diderot et Les Deux amis ", poursuit Heilani. " C’est une œuvre que l’on avait étudié en début d’année, ce n’est pas une œuvre que je voulais avoir mais j’ai fait avec. " Sa classe a travaillé sur 18 œuvres au cours de l’année scolaire qui vient de s’écouler. Heilani les a étudiées et mémorisées via des fiches rédigés par ses soins.



Ce n’est pas le premier examen passé par la lycéenne. En plus du brevet des collèges (DNB), elle obtenu le brevet d’initiation aéronautique (BIA). " On avait des cours théoriques sur l’aéronautique le mercredi après-midi. Ces cours étaient optionnels, je les ai suivis pour savoir si ce secteur me plairait. " Le secteur ne lui plaît pas. Pas suffisamment en tous cas pour qu’elle en fasse un jour son métier. " Je vais m’orienter vers la médecine ", précise Heilani, aujourd’hui fixée. Elle attend maintenant les résultats annoncés pour le 4 juillet prochain.



"L’écart se creuse"



Cette année, en Polynésie, ils sont 2202 inscrits en première à avoir passé l’épreuve d’oral de français, toute série confondue. Élèves et examinateurs ont commencé les entretiens jeudi dernier et vont continuer toute cette semaine. Heinarii Grand, professeure de lettres au lycée Samuel Raapoto, est examinatrice au lycée Paul Gauguin. Elle raconte les épreuves, de son point de vue.



" Ce qui distingue les élèves ", assure-t-elle, " c’est la motivation et l’implication dans les révisions. L’épreuve de français est une épreuve qui récompense l’investissement des élèves. Un bon élève de français, s’il n’a pas assez révisé, aura une moins bonne note qu’un élève plus en difficulté dans cette matière, mais qui aura travaillé ".



Si elle ne s’aventure pas à comparer le niveau des élèves d’une année sur l’autre, "c ’est la première fois que je suis examinatrice au lycée Paul Gauguin " justifie-t-elle, elle constate tout de même une sorte de découragement. " J’ai l’impression qu’un certain nombre d’élèves ne pense pas possible leur réussite. Pour eux, cela semble impossible, ils baissent les bras avant même d’avoir essayé, d’avoir travaillé. Ça me chagrine et c’est très regrettable. L’écart se creuse. "



Les résultats de baccalauréat généraux et technologiques seront affichés dans les établissements le 28 juin à 10 heures. Les oraux de rattrapage sont prévus les lundi 3 et mardi 4 juillet. Les résultats des Bac Pro seront affichés le 30 juin à 10 heures, les oraux sont prévus le lundi 3 juillet.