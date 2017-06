Accueil Envoyer Imprimer Augmenter Diminuer Bac général : la liste des admis



PAPEETE, le 28 juin 2017. Les résultats du 1er groupe du baccalauréat général sont connus depuis 10 heures ce matin. Voici la liste des admis.

Série ES AH TCHOY Heivanui Marie-Louise Cel ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

AH-SAM Temata Ani ADMIS

AH-SAM--SUE Keanui Sebastien Denis PASSE SECOND GROUPE

AHED Nadir Tamahau Emmanuel ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

AIHO Vehiatua Kitty Joseph ADMIS

AJUELOS Yoni Jonathan Napoleon ADMIS

ALIX Kehani Vaitiare Francoise ADMIS MENTION BIEN

ALVES Taraina Faahei Alizee ADMIS

ANANIA Madeleine Raina PASSE SECOND GROUPE

ARAKINO Marere Francoise ADMIS MENTION BIEN

ARIITAATA Maiarii Cynthia PASSE SECOND GROUPE

ATEO Manatea Jacques-Andre ADMIS

ATGER Narai Keanu Allan PASSE SECOND GROUPE

AUANI Mataui Vairea ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

AUTI Fridoline Titaua PASSE SECOND GROUPE

BABDOR Marotea James Vangelis PASSE SECOND GROUPE

BAJOLET Matthieu ADMIS MENTION BIEN

BAMBRIDGE Mereani Elody Mahinetea ADMIS MENTION TRES BIEN

BARONIO Poehere Felicia ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

BARRAL Penelope Vanina Lucie ADMIS MENTION TRES BIEN

BAUDRY Tetahina Lucie ADMIS

BEN SOUSSAN Keanu Jonathan ADMIS

BERTHET Malyana Coralie Diane ADMIS MENTION BIEN

BICHON Marie Valerie Brigitte ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

BLANCHARD Jarod Tavi-Ahuroa Taaroa ADMIS

BONNET Poeiti Ahonui Jessihana ADMIS

BONVARLET Jean-Baptiste Gilles ADMIS MENTION BIEN

BOPP Keanu Teamo Bryan ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

BORDES Tevahitua Tony Henere PASSE SECOND GROUPE

BOURQUIN Hinaraurea Maelys Oceane ADMIS

BOUTET Antoine Maxime ADMIS MENTION BIEN

BREMOND Olivier Manohiti Noel PASSE SECOND GROUPE

BRILLANT Temanava Sarah Anna ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

BRUNEAU Marie Louise Tepahaoputio PASSE SECOND GROUPE

BRYANT Serge Vainui Rahiti ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

BUTSCHER Arii-Rau Emmanuel Gerard ADMIS

BUTSCHER Celia Timeri PASSE SECOND GROUPE

BUVRY Angelique Vaea Emma ADMIS



CAUVIN Ambre Joy Jaime ADMIS MENTION TRES BIEN

CERVERA Gauthier Theo Ludovic ADMIS MENTION BIEN

CHARLES Toniarii PASSE SECOND GROUPE

CHARRON Cedric Nathan ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

CHAUMETTE Kehatua Edouard-Jean PASSE SECOND GROUPE

CHENU Tavi Patrick ADMIS

CHERFILS Pierre Francis Paul ADMIS MENTION TRES BIEN

CHEUNG-WONG Even Teata Raihiti ADMIS

CLARK Hanatea Audrey ADMIS MENTION BIEN

CLARK Sarah Utevai ADMIS

COLOMBEL Mahei Keshi PASSE SECOND GROUPE

COQUERY Caroline Perine Marie ADMIS

COULON Mikael Antoine Tauokia ADMIS MENTION BIEN

COURSE Terani Laura Tetuaeraa ADMIS MENTION TRES BIEN

COURTADE Romain Claude-Alain Herve ADMIS

CROCHON Aurelia Poema Sou Yen ADMIS

CUENCA Julie ADMIS

CUNEO Olivia Poe Kura ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



DA SILVA Lea Eleonore Laurence ADMIS

DARIUS Tehani Rachel ADMIS

DAUPHIN Ranitea Leilanie ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

DAVIO Vehiarii Taaroa Henri ADMIS

DEBAKH Andrea ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

DELANNOY Yoann Teiva Kayin ADMIS MENTION TRES BIEN

DHEILLY Victor Pablo Didier ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

DI MERCURIO Beverly Hinatea ADMIS MENTION TRES BIEN

DJENADI Eugenie Myriam ADMIS MENTION BIEN

DUBIEF Tepurotu Estelle ADMIS MENTION BIEN



EBB Rany Teuramea Matahina ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

EBBS Poerani Eriana Louise PASSE SECOND GROUPE

EPETAHUI Marie-Therese PASSE SECOND GROUPE

ESCOUGNOU Antonin Louis Paul PASSE SECOND GROUPE

ESTALL Nohea Iris ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

EYRARD Marion Hinano Mimi ADMIS



FADIER Nanihi Marine ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

FAGU Menahere Sylvana Courtney ADMIS

FAOA Moehani Johanna ADMIS

FARAIRE Willy Varoa Teuhinui PASSE SECOND GROUPE

FAUURA Vaihinaura Vaipuna Sarah PASSE SECOND GROUPE

FAYZI Belyamin ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

FENUAITI Hanatea Alexane ADMIS

FIERRO Vahine Vanessa Aimata ADMIS

FLORES Anita Mihiana ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

FONG Jason Tereau Myron ADMIS

FORRE Mathilde Annie Eloise ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



GANDY Oceane Oteania ADMIS

GARBUTT Nohoarii Oscar PASSE SECOND GROUPE

GARBUTT Sean Manukea Maharaa ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

GARCIA Ariifano Timeri Jessie PASSE SECOND GROUPE

GAUCHER Paul Richard Marcel ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

GAUDIN Elisa Angelina Brenda ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

GEHANNE Thomas Baptiste Manuel ADMIS MENTION BIEN

GENDRON Ahuriro PASSE SECOND GROUPE

GIBSON Herearii Mel Manea PASSE SECOND GROUPE

GILMORE Brunella Manu-Hei PASSE SECOND GROUPE

GOBRAIT Tyron Peter ADMIS

GOLAZ Naarii Teahau Pierre ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

GOODING Marie-Therese Laika Mere PASSE SECOND GROUPE

GRAND Hania Isabelle ADMIS

GRASSIN Manu-Arii Hiro Serge PASSE SECOND GROUPE

GRYMONPRE- -BONNETTE Emiti Aude Natihere ADMIS MENTION TRES BIEN

GUENN Marine Elsalina Hivanui ADMIS



HAMAU Laine Hereiti Tepurotu PASSE SECOND GROUPE

HAREHOE Haoariki Titema-Iti PASSE SECOND GROUPE

HARUA Mihiani Veronica ADMIS

HATITIO Sarai Tatiana PASSE SECOND GROUPE

HAUATA Meherio Eve PASSE SECOND GROUPE

HAUATA Terava Celeste PASSE SECOND GROUPE

HELME Kahalani Tehaapapa Kelly PASSE SECOND GROUPE

HIPPOCRATE Valentin ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

HIRO Heilani Sylvie Teaha ADMIS

HOPARA Lenahei Magdalena Andrea PASSE SECOND GROUPE



IOANE Tuani Claire ADMIS MENTION ASSEZ BIEN section europeenne

IOTUA Hereana Matahina Tohuora PASSE SECOND GROUPE

JONC Manoa Bryan Anthony ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

JORDAN Amelia PASSE SECOND GROUPE

JOUVE Lucas Clement PASSE SECOND GROUPE

JOUVIN Jade Alix ADMIS MENTION BIEN

JUNCA Rahina Amalya PASSE SECOND GROUPE

JUVENTIN Ainakea Miriame Peragia ADMIS MENTION BIEN

JUVENTIN Marie Mayleen Tatiamanu ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



KECK Poehere PASSE SECOND GROUPE

KIENLEN Oumati Tei Mehea Heiau ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

KONG YEK FHAN Manuarii Roger ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

KONG YEK FHAN Toanui Moana Cyril PASSE SECOND GROUPE



LACHAUX Laverna Vaitiare Lissan PASSE SECOND GROUPE

LACHAUX Meari Olivia ADMIS

LAI Heiarii Kainalu Jonathan ADMIS

LALA Sarah Eliane Zora ADMIS

LAMBERT Kai-Nalu Opahi Tetua Arii ADMIS MENTION BIEN

LAMBLIN Miki Maryva ADMIS MENTION TRES BIEN

LAN SAN Hivanui Jamie Gabrielle PASSE SECOND GROUPE

LE MEUR Margaux Moira ADMIS MENTION TRES BIEN

LE MEUR Ornella Kura ADMIS MENTION BIEN

LE VERT Hugo Simon Joseph ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

LEBON Damien Rauarii Joel ADMIS

LEE CHIP SAO Hinarii Marania Valeriane PASSE SECOND GROUPE

LEGAY Temoana Kevin PASSE SECOND GROUPE

LEGLISE (LEGLISE-FOTUTATA) Morgane Marie-Francoise ADMIS MENTION TRES BIEN

LEJEUNE Timothee-Mahe PASSE SECOND GROUPE

LENOIR Amandine Hinarau ADMIS

LENOIR Hereiti Sylviane Marie ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

LESCURE Esteban Mederic ADMIS

LI Merearii Alan ADMIS MENTION TRES BIEN

LING THIEM Lutz Teaunui ADMIS MENTION BIEN

LORFEVRE Ariifano PASSE SECOND GROUPE

LUCAS Thomas Manuarii ADMIS MENTION BIEN

LY Manutea Brandon Marc ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



MAAMAATUAIAHUTAPU Heiroti ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MAI Kiivai Mayline ADMIS

MAIARII (RERE-MAIARII) Hanahei Konohei Xue ADMIS

MAIHI Tarano Kerryan ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MAKE Maruhirani Hani PASSE SECOND GROUPE

MAKIROTO-PIRITUA Mairenui Martine PASSE SECOND GROUPE

MANATE Regis Charles Haumana ADMIS

MAO Pearl Vaitea Oceane PASSE SECOND GROUPE

MAOPI Vaiheatua Kevin ADMIS

MAPU Inatio Terii Toofa ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MARAMA Kiwi Maimiti ADMIS

MARIE-CLAIRE DIT MOSOLE Fetia Tehani Shirley ADMIS MENTION BIEN

MARTIN Emere Kelly Haumiti ADMIS MENTION BIEN

MARTIN William Cyril ADMIS

MARTINE Camille Claire ADMIS MENTION TRES BIEN

MARZA Ambre Vaianu Basilisa ADMIS MENTION BIEN

MASSON Quentin ADMIS

MATAI Rochas Heirani PASSE SECOND GROUPE

MATAITAI Cidji Rautea Heiura PASSE SECOND GROUPE

MAU Tera PASSE SECOND GROUPE

MAZAURIN Alexis Gaetan ADMIS MENTION BIEN

MAZAURIN Solene Oceane ADMIS MENTION BIEN

MESTRE Alexandra Audrey Vaihere ADMIS MENTION TRES BIEN

METZGER Apolline ADMIS MENTION BIEN

MILENKOVSKI Jovan Hitinui Hakaiki ADMIS

MOEA Ranihei Dyana ADMIS

MOEAU Aude Lisa Pauaarii ADMIS

MOETERAURI Marilyn Mateata ADMIS

MONCARRE Mareva Lucie Suzie ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MORAND Elie ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MORIN Laureline Kohei Li Youn ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MOUA Lloyd Frederic Tehei ADMIS MENTION BIEN

MOULIN Mathieu Andre Yves ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MOUPHAS Kim Estelle ADMIS MENTION TRES BIEN

MOUTON Florie Marie Elisabeth ADMIS

MURPHY Temakehu Devlin Emmanuel ADMIS



NGUYEN-KHOA Sue-Anh Claude ADMIS MENTION BIEN

NUI Ranihei Tehivatau ADMIS



OHOTOUA Romina Heihina ADMIS

OLIVIER Teporiheena Adonice ADMIS

ORBECK Wendy Era ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



PANI Greta Ariitapeta PASSE SECOND GROUPE

PAPARA Heiarii Dorian ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

PAPAURA Heimahana Kimiora ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

PAPAURA Heimarama Kimihau ADMIS

PASDELOU Lena Annick Gillian ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

PATII Hannahei Beulah ADMIS

PAUTU-ANIAMIOI Alizee Valerianne PASSE SECOND GROUPE

PEDRON Didier Thane Ezra ADMIS MENTION TRES BIEN

PELLOUX--LE PEUTREC Teva Hugo ADMIS MENTION TRES BIEN

PENI Hineheianuanua Rosemonde ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

PEROLINI Paloma Tiare Virginie ADMIS

PETER Indi Teri Averii ADMIS

PETIT Rahiti Ludovic Timothe ADMIS MENTION TRES BIEN

PEU Laure-Patrice Ranihei ADMIS

PIIRAI Vahinerii PASSE SECOND GROUPE

PIRIOTUA Christopher Huitoua PASSE SECOND GROUPE

POETAI Haia Oceane PASSE SECOND GROUPE

PORLIER Hinatea Celina Tepootu ADMIS

PORLIER Moihau Ahuura Myriam ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

POROI Abel Arimatauhoe ADMIS

PROKOP Ranihei Emeline ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

PROT Kimberley Tegere ADMIS



RABOTIN Tamatoa Georges ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

RAIHAUTI Iotete Joshuas Jean-Paul ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

RAMARIAVELO Raymond Martin Bernard ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

RATA Sarah Heimataura Hanahei ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

RATIA Hinerava Jessica Rotui ADMIS MENTION BIEN

RAVAUDET Julien Manea ADMIS

REID Tommy Tehaunui ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

RENOUX Moana Chloe ADMIS MENTION BIEN

RICHMOND Maui Sam ADMIS

RIOUAL Ke'ale Naiki Tote ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

ROGER Sara-Moana Annabel ADMIS

ROIRO Hitirere Hope Kahiwalani PASSE SECOND GROUPE

ROOINO Hinauarii June ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

ROUSSEL Manoa Roxanne ADMIS



SAHBI-BOUYSSON Oriata Chiara ADMIS

SANFORD Steffy Heitiare ADMIS MENTION BIEN

SANG Hutia Genka ADMIS MENTION BIEN

SAVOIE Hinerava Christina PASSE SECOND GROUPE

SIMON Teuaea Jenny PASSE SECOND GROUPE

SIOU Hina ADMIS MENTION ASSEZ BIEN section europeenne

SIU Alexandre Manoa Fen Ki ADMIS MENTION BIEN

STEINER Rangihei Loanah ADMIS

SUARJANA Carla Saraswati Marie ADMIS

SUE Tevainarii Thierry ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

SWAPP Moehau Iron Vetea ADMIS



TAATA Christopher Patione PASSE SECOND GROUPE

TAEREA Sebastien Tevahitua PASSE SECOND GROUPE

TAHITORAI Hilary Vaihei PASSE SECOND GROUPE

TAHUTINI Christophe Ludovic ADMIS

TAIARUI Tuhiva Teddy Jean ADMIS

TAINANUARII Raita Tauna Leonie PASSE SECOND GROUPE

TALARMEIN Cindy Mareva ADMIS

TANI Johanna Hinarau PASSE SECOND GROUPE

TAPAO Teeeva Fatino ADMIS

TARAUNU Merearii Oceane ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TAU Teruki Kyle ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TAUMAA Reggie Teraimarama ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TCHEN Athina Vaitiare ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TCHEN Haumatanui Hubert PASSE SECOND GROUPE

TCHIN Heifara Ronald ADMIS

TCHING PIOU Heimiri ADMIS

TCHOUNG Manuiva Lucie PASSE SECOND GROUPE

TE PING Vaihani Timeri Raimere ADMIS

TEAI Ileana Rauhere Murihau ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEAI Tauhere Henri Taihia ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEANINIURAITEMOANA Elsa Vahinerii ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEEHU Teranuiheiti Doris ADMIS

TEHAAI Leana Rosia ADMIS

TEHEIURA Georgia Ramona PASSE SECOND GROUPE

TEHINA Raimana Kevin ADMIS

TEHUIOTOA Araiterai Vahiani Stellio ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEIHOTAATA Tetua Teioa PASSE SECOND GROUPE

TEIKITEETINI Tahia Apatoua PASSE SECOND GROUPE

TEIVA Gabriella Heiura ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TELIN Noemie Tiffany Hinatea ADMIS MENTION BIEN

TEMAURI Bambino Poata Tiatoa PASSE SECOND GROUPE

TEOHIU Cyril Tauhere PASSE SECOND GROUPE

TEONIPOE Marie Djobrita Vaiata ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEORE Adams Tetoa PASSE SECOND GROUPE

TEPA Moana Teatauira PASSE SECOND GROUPE

TEPOU Mehealani Monia PASSE SECOND GROUPE

TERAAITEPO Linsay Maimiti PASSE SECOND GROUPE

TERII Atea Airis ADMIS

TERIIEROOITERAI Heirani Kalina ADMIS MENTION TRES BIEN

TERIIEROOITERAI Norma Heitiare ADMIS

TERIIPAIA Raiarii Josue Toromona ADMIS

TERIIPAIA Vehia Julian PASSE SECOND GROUPE

TERIITAOHIA Felicia PASSE SECOND GROUPE

TERIIVAEA-TUHIRO Elisabeth Vaihere ADMIS

TERZIAN Louis Sarkis Jean ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TETUANUI Raimarama PASSE SECOND GROUPE

TETUANUI Vehehani Grace ADMIS

TEUIRA-PERE Nuiarii Maitu Edme PASSE SECOND GROUPE

THIBAUDIN Margaux Maryse Martine ADMIS

THIEME Kealoha Veronika Tauhere ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

THOMAR (THOMAR-CANOPE) Dimitri Emiliano Guy ADMIS

THUNOT Natihere Ripley Dominique PASSE SECOND GROUPE

TIATIA Hinatea Melissa Melody ADMIS

TINIRAU Linsey Pati Laurence PASSE SECOND GROUPE

TINTILLIER Romain Erwan Siu Key ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TIRAO Rivaldo Raimanu PASSE SECOND GROUPE

TIROA Hinerava Georgette Jade ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TIUNU Timeri Fanny ADMIS

TOA Kahaya Casandra Selvaggia ADMIS

TOM SING VIEN Vaihere Elodie PASSE SECOND GROUPE

TOURNIER Tristan Quentin Pierre ADMIS

TRAVERS Mickael Remy ADMIS

TREGUIER Moea ADMIS

TREHEL Reia Claude Joe ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TUHAKAMARU HURI Ambroise Moehere Juliana ADMIS

TUHEI-FAAHU Paule Noella Heirava ADMIS

TUIAIHO Mareva Melodie ADMIS

TUTAVAE Ahurau Stadrina ADMIS MENTION BIEN

TUTAVAE Tiffany Terautai ADMIS

TUUA Faahititea Faelycia Anny ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



UNG Hereiti Militsa Kahiau ADMIS



VAIRAA Vaitea Kate Li-Tsin ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

VALLIER (VALLIER-GAUTIER) Tea Selene Magali ADMIS MENTION TRES BIEN

VANDAL Giovanny Alexis ADMIS

VANNES Celia Limoe Naomi ADMIS MENTION BIEN

VAROA Marutetiare Harry ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

VARUAMANA Manarii PASSE SECOND GROUPE

VECKER Kimly Hinerava ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

VIGNAL Carla Poeiti ADMIS MENTION BIEN

VIRIAMU Venance Maria-Dolores ADMIS MENTION BIEN

WANG CHEOU Jacques Sheridan ADMIS

WONG CHOU Mireta Claire Francoise ADMIS

WONG PO Marotea PASSE SECOND GROUPE



YAMATAY Ra'i-Atea Claire ADMIS MENTION BIEN

YEE ON Henriette Tahiarii Mei-Li ADMIS



ZEDEK Tevai Mickaela ADMIS MENTION BIEN





Série littéraire ABBAD Lucrece ADMIS MENTION TRES BIEN

AFO Aloe Emma ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

AFO Moeana Nuivai ADMIS

AHUTORU Hoanui Christopher ADMIS MENTION TRES BIEN

ALLARD Alyssa Flavie ADMIS MENTION BIEN

ALVAREZ Tehani Laeticia PASSE SECOND GROUPE

AMARU Tevivi Pierre Puhiava ADMIS

APEANG Kaire Mabel Vahineura ADMIS MENTION BIEN

ARNOLIN Melissa Maureen ADMIS

ASINE Violette Tenahe PASSE SECOND GROUPE

ATIU Eaea Marie Raumaitua ADMIS

AUMERAN Hinatea Leila ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

AUNOA Maud Tupuainui Rarahu PASSE SECOND GROUPE





BAILLY Raita Atmina Tau Fanoa ADMIS MENTION TRES BIEN

BALCH Nolwen Tiahau ADMIS

BARFF Vehiata Kahaia Vanessa ADMIS MENTION TRES BIEN

BASSEZ Hinerava Cassandra ADMIS MENTION BIEN

BERNADINO Mehani Miria Joyce ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

BLARD Ariane Tepuhiatoua ADMIS MENTION BIEN

BONNAVENTURE Zoe Jo ADMIS MENTION TRES BIEN

BRETON Thomas Yves Andre ADMIS MENTION BIEN

BROTHERS Mihitua Holly ADMIS

BROTHERS Rereata Naumi Estelle ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



CAPEL Kahily Poura Pascale ADMIS

CHANG Anei Perle PASSE SECOND GROUPE

CHANG Loana Vaheana ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

CHANG Poekura Eva Morihei ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

CHAUDRON Ranitea Jade ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

CHAUMETTE Alexandra Tumata ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

CHEI Elodie Metisse Rooarii PASSE SECOND GROUPE

CHIN KOUN CHENG Oleana Oceane ADMIS

CHONG Heitini Mimosa Alyssa ADMIS MENTION TRES BIEN

CHUNG SEONG SEN Leilani Poerava Nina ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

CLARK Mahealani Martha ADMIS MENTION BIEN

CLEMENT Marie Emmanuelle Manon ADMIS MENTION TRES BIEN

COLOMBANI Hotuarii Ambroise Dowson ADMIS

COWAN Teremoemoe Maraea ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

CRAWFORD Timeri Audrey Hi'ilei ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



DAHAN Warren David ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

DUBOIS Terava Lysiane PASSE SECOND GROUPE



EHUMOANA Teraimano Anne PASSE SECOND GROUPE

ENNEMOSER Purotu Schoen ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



FAURE Manutea ADMIS MENTION TRES BIEN

FAVEAU Poehere ADMIS

FORTIN Benedicte Heipoeura ADMIS

FULLER Brady Tamatoa ADMIS MENTION BIEN



GARCIA Maeva Maria Aline Liliane ADMIS

GARNIER Kimberley Kourtney ADMIS MENTION TRES BIEN

GATATA-DUVAL Vahinetua Maifano Katia ADMIS

GENRE Mareva Aurelie ADMIS

GEORGES Sephora Vaitiare ADMIS MENTION BIEN

GERMAIN John Teuira PASSE SECOND GROUPE

GEVA Anais Fauzia ADMIS MENTION TRES BIEN

GOODING Maroarii Sammy ADMIS MENTION BIEN

GOUPIL Shennondoah Winona Vaima ADMIS MENTION BIEN



HAAPA Clarence Ari PASSE SECOND GROUPE

HAITI Madoline Vaimuia PASSE SECOND GROUPE

HAMBLIN Keaulani Louisa Ravahere ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

HANERE Ranitea ADMIS

HAOATAI Amy Vaieinui Raihau PASSE SECOND GROUPE

HAPAITAHAA Taoahia Morgane PASSE SECOND GROUPE

HAPIPI Teriimaevarua Vaitiare ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

HARRYS Maui Hendrick ADMIS

HELLOUIN Kealany Heipua Oceane ADMIS MENTION BIEN

HENELLE Hinatea Emilie Herenui ADMIS

HERBRETEAU Yoan Nui ADMIS MENTION BIEN

HERNANDEZ Hivanui Mohea Melissa ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

HOTZ Ludmila Heipoe ADMIS MENTION BIEN

HUGUES Albert Faahei Kundun ADMIS MENTION BIEN

HUTAOUOHO Tepootu Atara Atanina ADMIS



ITCHNER Vaihere Estelle ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



JANNOT Lucie Urarii ADMIS MENTION ASSEZ BIEN section europeenne

JEGOUX Mohea Vaitiare Claudie ADMIS

JOHNSTON Vainui ADMIS

JONES Erena Theadolinda Heeuri ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

JOUANNE Chloe Christelle Muriel ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



KAPIKURA (KAPIKURA-TAHIRI) Hinenao Tarita Therese ADMIS

KAUA Marianne Analei PASSE SECOND GROUPE

KUZMINSKI Catarina Heiragi ADMIS



LALLUT Loane Louise Marie PASSE SECOND GROUPE

LAU CHUNG WAY (LAU CHUNG WAY-TETUANUI) Temehani Esmeralda ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

LAU FAT Tematahere Pahoeani Jess ADMIS MENTION BIEN

LAUT Manatea Jack Yael PASSE SECOND GROUPE

LAUX Maeva Patty Christelle ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

LE BEC Violette Poema Emmanuelle ADMIS MENTION BIEN

LE CAILL Kohai Mehiti ADMIS MENTION BIEN

LEE CHIP SAO Rauhei Vairanie Laura PASSE SECOND GROUPE

LEE Jonathan Lee Xian Fat ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

LEE Laura Poehere Candice ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

LELONG Apetahi Nina Wendy ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

LEMAIRE Sandra Kuatini Hinatea ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

LEMEE Lou-Anne Caroline Vanessa ADMIS

LENOIR Ho'u Ariinui Celestin PASSE SECOND GROUPE

LEPLUS Mahine Nikita ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

LIRZIN Alizee Heiana Raymonde ADMIS

LITTIERE Keanu Heitinui Emmanuelle ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

LUCAS Lokelani Timeri PASSE SECOND GROUPE

LUCAS Vaiatea Laurence ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

LULOQUE Tepoerangi Sealiah Lucie ADMIS MENTION TRES BIEN



MAHE Teheinui Lanhael Julian ADMIS

MAIRAU Wendy Keany PASSE SECOND GROUPE

MANARII Hereani Tevaite Taharia ADMIS MENTION TRES BIEN

MANATE Hereani-Hope Thomas ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MARESCOT Hereiti Suzanne Marie ADMIS

MARGRIN Anuhea Titaina ADMIS MENTION TRES BIEN

MARO Paerai ADMIS MENTION BIEN

MARO Rutua Helene Martine ADMIS MENTION BIEN

MATAIHAU Tetuaehuriterai Leihani ADMIS

MATHIEU Estelle Turia ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MATUTAU Tepapatea Elvina ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

METUA-TEMATUA Vaimiti Melodie Kimberley ADMIS MENTION BIEN

MEYER Oceane Kahaia Matareva ADMIS

MONNOT Heiarii Marc Teriimarama ADMIS MENTION BIEN

MONTAGNON Moenau Kahealani Delphine ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MORHAIN Saphyr Hereiti Poerava ADMIS MENTION BIEN

MOSSUZ Moea Melanie Yvonne ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MOTAHI Miriama Elisabeth Pakiuma ADMIS MENTION BIEN

MOU KAM TSE Kealanie Heimiti ADMIS

MOU Merry Raihani Noemie ADMIS

MOU-SING Keani Tevaianapa Kahaia ADMIS MENTION BIEN

MULATIER Rava Maeva Etera ADMIS MENTION BIEN



NARII Alaine Poehei PASSE SECOND GROUPE

NATUA Pueirua Tetuahitiaa ADMIS

NICOLAS Lisa ADMIS

NICOLAS Ranitea Marrion Chloe ADMIS

NICOLLE Pamela Heirei Catherine ADMIS MENTION BIEN

NIL Kaiva ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



ORBECK Hitinui Christine ADMIS MENTION BIEN

OTTO Heivanui Mohuariki ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



PAEAHI Levi Tangihia Gustave ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

PAGESY Carla Marie Alix ADMIS MENTION BIEN

PAIA Temarama Herenui ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

PATII Hereana Kathya Rangitea ADMIS

PATII Raihauarii Rickson Jigoro PASSE SECOND GROUPE

PAUTU (PAUTU-TETOPATA) Hanivai Ileili ADMIS

PETITJEAN Sarah Oceane Julia ADMIS MENTION TRES BIEN

PIHAHUNA Manaiti Teiva PASSE SECOND GROUPE

PITO Sarah Mere Matira PASSE SECOND GROUPE

PITO Tehaamaru Andre ADMIS

POAREU Rita Christia ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

POCH Ariadna Chloe ADMIS MENTION TRES BIEN

POMARE Rahuirua Isabella PASSE SECOND GROUPE

PORLIER Ravahere Orlane PASSE SECOND GROUPE

POTHIER Hinarii Oceane PASSE SECOND GROUPE

POUIRA Naily Raiteanui PASSE SECOND GROUPE



RAOULX Marie-Myriam Teheiura ADMIS

RATCLIFFE Meihani Marie Ann ADMIS

RAVEINO Mahiana Maima ADMIS MENTION BIEN

REYNET Teva Vincent ADMIS

ROBSON Ihilani Cherryl ADMIS

ROGER (ROGER-CHANGARNIER) Maeva Camille ADMIS MENTION TRES BIEN section europeenne

ROPITEAU Kailea Sandy Tiare ADMIS



SAAN Moana ADMIS MENTION BIEN

SABATIER Christian Moana ADMIS MENTION BIEN

SARTORE Manatea Patrick Leonardo ADMIS MENTION TRES BIEN

SEOW Ruby Poenui Tikita PASSE SECOND GROUPE

SHUI SIU WAY Nariihina Kirimanava Olga ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

SING Hipolani PASSE SECOND GROUPE

SMITH Maverick Tutehau ADMIS MENTION BIEN

SULPICE Kris Vaihau PASSE SECOND GROUPE





TAEREA Edelweiss Meleana Miria PASSE SECOND GROUPE

TAERO Makealanie Hiriata ADMIS

TAHIATA Vaitumaria Gloria ADMIS

TAHIRORI Te'e'eva Vaikehu ADMIS MENTION BIEN

TAHUTINI Heiani Teraimarevareva ADMIS

TAIMANA Vahinehau Alicia PASSE SECOND GROUPE

TAIRIO Teana Daina Estelle ADMIS

TALOMAFAIA Irving Mike Joseph ADMIS

TAMA Vaehaaai Lauretta ADMIS MENTION BIEN

TAMAEHU Lenaick Aroma Tetapu ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TAMU Kuulei Hania Maima ADMIS MENTION BIEN

TANGUE Layani Tiffany Vaitiare ADMIS

TAPATOA Ranitea Desiree ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TAPEA Mihiani ADMIS

TAPI Rose-Merry Tracy PASSE SECOND GROUPE

TAPI Sylviane Ariitapeta PASSE SECOND GROUPE

TAUHIRO Lanihei Poerava Caroline ADMIS MENTION BIEN

TAURAA Cherokee Hinarava PASSE SECOND GROUPE

TAURU Mililani Cherlyn ADMIS

TAUTU Theresa Terevanui ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TAVITA Ravahere Laure ADMIS

TCHAN Kauionalani Taylor ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TCHEOU HIVA TCHENG Tavai Victoria Oceane ADMIS

TCHUNG Joan Hinerava Kim Lan ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEAHUI Tevai ADMIS

TEAMO Unutea Raunui PASSE SECOND GROUPE

TEAUE Vatea Anais Keolana ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEFAAORA Terahaumoeura PASSE SECOND GROUPE

TEHAU Sensimilya Ku'ulei Aimee ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEHEIURA Rauaheiarii Stephanie ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEIKIOTIU Hotuhei Tepoea Reia ADMIS

TEIKITEETINI Tahia Tepua Hinako ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEINAURI Ameri Isis ADMIS

TEINAURI Tivea Lena ADMIS

TEIPOARII Hikialani Madelyn Marthe ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEIVA Raimatea Nicolas ADMIS

TEIVA Teara Franck PASSE SECOND GROUPE

TEIXEIRA (TEIXEIRA-CIER FOC) Pomai Merahi Poehere ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEKURIO Meghann Okahi Ghislaine PASSE SECOND GROUPE

TEMAURI Tahuri Hinahuarei Sariah PASSE SECOND GROUPE

TEOTAHI Anne-Marie Tuihanaia ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEPA Kimberley Manuhere ADMIS

TERIIMANA Tauhere Dave Scott ADMIS MENTION BIEN

TERIITAOHIA Imihia ADMIS

TERIITAU Wanda Tehaunui Cheryl ADMIS

TERIITAUMIHAU Lea Hinatea PASSE SECOND GROUPE

TERIITAUMIHAU Nylsie Herehau PASSE SECOND GROUPE

TEROROTUA Heiva Poerani Yasmina ADMIS

TERUHIA Ahulani Hoaia Dyenie ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TETAINANUARII Rahea Danitza PASSE SECOND GROUPE

TETOPATA Ravahei Carole ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TETUA Vaihimu Laura Tehei ADMIS MENTION BIEN

TETUAMANUHIRI Debora Tevaiora ADMIS

TETUAMANUHIRI Isabelle Rea Merita PASSE SECOND GROUPE

TETUANUITEFARERII Matahi Jonathan Tefaaora ADMIS

TEUIRA Hanna Irene Alana PASSE SECOND GROUPE

TEURA Vaihauarii Siria ADMIS

TEURURAI Mihiarii Laura-Lee ADMIS

TEVAEARAI Honotea Tetuahitiaa ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEVAEARAI Lionel Etera Taitu ADMIS MENTION BIEN

TEVARIA Anauelle Joan ADMIS MENTION BIEN

TIAIHAU Manuia Naumi Alyson ADMIS

TIAIHAU Moehere Adele PASSE SECOND GROUPE

TIALETAGI Eleanore ADMIS

TIAPATAI Gnatagniia Moea Heikura ADMIS

TIROA Atanua Ninireille PASSE SECOND GROUPE

TOI Kingsley ADMIS

TOIMATA Hironui Karl ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TOTI Taputu Jonas Gregoire PASSE SECOND GROUPE

TRIGUEROS Poerava Oceane ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TSENG Tevaiana Kenza ADMIS MENTION BIEN

TSING Imihia Ambre ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TUAHU Herenui ADMIS

TUIHANI Katarina Hinavai PASSE SECOND GROUPE

TUMARAE Tevai Matarii Leiana PASSE SECOND GROUPE

TUPAIA Maimiti ADMIS

TUPUAIOORO Rebecca Emma PASSE SECOND GROUPE

TUTERARII Laiana Heimanu ADMIS

TUTURURAI Orama Heiau PASSE SECOND GROUPE



U Tess Rauana Monia ADMIS



VALCHIEROTTI Alice ADMIS MENTION TRES BIEN

VANBASTOLAER Reiri Capucine Tetua ADMIS

VERNAUDON Anavai Teara Nora PASSE SECOND GROUPE

VOHI Ahuura Audrey ADMIS MENTION ASSEZ BIEN





WITTMANN Zackari Ahutea Frederic ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

WOLHER Felix Vehiatua PASSE SECOND GROUPE

WONG Heiura Tehaapuarii Cheryl ADMIS

WONG Hereiti Alexia ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

ZINGUERLET Emma Keren Mauarii PASSE SECOND GROUPE

Bac scientifique A

ABBAD Suzanne ADMIS MENTION TRES BIEN

ABRAHAM Arthur Jules Camille ADMIS

AGNIE Teuiraiterai Bryce Simon ADMIS MENTION BIEN

AH YUN Kealohi Sunny ADMIS

AH-SCHA Manovai Rachel ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

ALLAGUY-SALACHY Prisca Marie Heitapu ADMIS MENTION BIEN

ALLAIN Emmanuel Tukuaki Francis PASSE SECOND GROUPE

ALLE Mael Hadrien Manua PASSE SECOND GROUPE

ALLOUCH Leo Armand Arthur Maui ADMIS MENTION TRES BIEN

AMAR Salome Marie-Emmanuelle ADMIS MENTION BIEN

AMARU Tehea Laetitia PASSE SECOND GROUPE

AMINI Heipoe Nice PASSE SECOND GROUPE

ANAHOA Temaeva Rhon ADMIS

ANDOLENKO Mohea Tatiana Purotu ADMIS MENTION BIEN

ANDRES Titouan Kahanu ADMIS MENTION TRES BIEN

APUARII Ahutiare Tanetai PASSE SECOND GROUPE

ARAIPU Teinaki Heretama Martin ADMIS

ARIITAI Poenui Kathe ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

ATGER Tutea Shawn Teriieroo ADMIS MENTION TRES BIEN

ATIU Wanda Heimata PASSE SECOND GROUPE

AUKARA Kerryl Tamatea Torea ADMIS

AUMERAN Afaihere Augustin ADMIS

B

BAILLACHE Esteban Dan Joseph ADMIS

BAPTENDIER Kilian Manea ADMIS MENTION BIEN

BARATEAU Manea Adrien Stanislas PASSE SECOND GROUPE

BARET Paul Marie Gabriel ADMIS MENTION BIEN

BARFF Terehau Ryan ADMIS MENTION BIEN

BARRY Nahaki Marwane Georges ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

BATTISTINI Heloise Christiane Marie ADMIS MENTION TRES BIEN

BEAUSSIER Sarah Vaianu ADMIS MENTION BIEN

BEDES Manui Loris ADMIS

BENICHOU-HURI Dov Lucien ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

BENNETT Monoihere Tehui Blanche ADMIS

BERCEGOL Naumi PASSE SECOND GROUPE

BERNAIX Quentin Serge ADMIS MENTION BIEN

BERNAIX Tom Louis Richard ADMIS MENTION BIEN

BERNARDINO Kanihei Jessica PASSE SECOND GROUPE

BERT Vaekehu Christine Shirley ADMIS

BESNARD Astrid Emmanuelle ADMIS MENTION TRES BIEN

BEYLIER Lilou Vaihere ADMIS MENTION BIEN

BEZEAUD Maurine Vaiana Mireille ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

BIOTEAU Antoine Moana David ADMIS MENTION BIEN

BODIN Hinerava Helene ADMIS MENTION BIEN

BOITELLE Margot Herenui ADMIS MENTION BIEN

BON Natan Tunui ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

BOSSI Raphael Francois Tamatoa ADMIS

BOUCHET Teva ADMIS

BOUGUES Tipa Warren Loic ADMIS

BOULHOL Anthony Tevaiarii Nicolas ADMIS

BOURGEON Titouan Benjamin ADMIS MENTION TRES BIEN

BOVE Cassandra Johanna ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

BOYER Fanoarii Maui Gabriel ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

BRAULT Teauraginui Gwenael ADMIS MENTION BIEN

BRES Raphael Salvo Pascal ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

BRETON Vaea Teura Amelia ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

BROCHERIEUX Amelie Manon Taraina ADMIS MENTION BIEN

BRONSTEIN Guillemette Sarah Maimiti ADMIS MENTION BIEN

BROTHERS Koulani Cindy Taina ADMIS

BUHOT Antoine Daniel Michel ADMIS MENTION TRES BIEN

BUILLARD-TEMATUA Guillaume Ariimoana PASSE SECOND GROUPE

BUTON Enoha Marie Claire ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

C

CABRAL Alexandre Tuhiti Patrick ADMIS MENTION BIEN

CAHAGNE Claire Fabienne Marie ADMIS MENTION BIEN

CAMPELLO Vetea Jeremie Taaroa PASSE SECOND GROUPE

CAPELLE Charlotte Angelique ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

CAPOVILLA Laurie Lea ADMIS MENTION TRES BIEN

CASABIANCA Eva Marie Vaimiti ADMIS MENTION TRES BIEN

CASSANI Enola Carmen Danielle ADMIS MENTION TRES BIEN

CERAN-JERUSALEMY Umereura Clemence ADMIS MENTION BIEN

CHAILAN Camille Christiane ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

CHAMPS Arelia Emmanuelle Iolani ADMIS

CHAND Joely Tetua ADMIS MENTION TRES BIEN

CHANGNE Heitiare Wendy PASSE SECOND GROUPE

CHANSAY Ryan Heremoana Keanu ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

CHANSEAU Tamatu Mathias ADMIS MENTION BIEN

CHARPENTIER Margot Christelle Babeth PASSE SECOND GROUPE

CHAUDRON-PRAILLET Tehotu Jacques ADMIS

CHEFFORT Teiva Loic ADMIS

CHENON Rosalie Nina Temake ADMIS

CHEVAL Heirai Maurice ADMIS

CHIN WONG Tepeva Eddy PASSE SECOND GROUPE

CHING Kim Aronui Mati ADMIS MENTION BIEN

CHONG HUE Merehia Brittany Noa ADMIS

CHONGER Edelweiss Teraifateata ADMIS

CHOUNE Vaheana Christina ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

CHUNG Ragihei Julie ADMIS MENTION TRES BIEN

CLERET Jean-Louis Ludovic PASSE SECOND GROUPE

COLLET Jeanne Charlotte Marie ADMIS MENTION TRES BIEN

COLOMBANI Uriel Ariitini ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

COMTE Penelope Anouk ADMIS MENTION BIEN

CORDIER Teporomanutaia Hina PASSE SECOND GROUPE

COWAN Matahotu Rachel ADMIS

CROISIE Hianau Dolores ADMIS MENTION TRES BIEN

D

DAMERVAL Olivier Pierre Jean ADMIS

DE BARTHEZ DE MARMORIERES Emma Marie ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

DE HEAULME DE BOUTSOCQ Malo PASSE SECOND GROUPE

DE HEAULME DE BOUTSOCQ Titouan ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

DE LA HOUSSE Clement Guy Willy ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

DECIAN Teikinui Brian Jean ADMIS

DELARIEU Delphine Juliette ADMIS MENTION BIEN

DELATTE Emilie ADMIS MENTION TRES BIEN

DELATTRE Lisa ADMIS MENTION TRES BIEN

DENUX Eline ADMIS MENTION BIEN

DENUX Manon ADMIS MENTION TRES BIEN

DESRUELLES Heiva Camille Amerita ADMIS MENTION BIEN

DESSELIER Marie-Louise Poerani ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

DIAN Lisa Keaulani ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

DIVOUX Hinatea Mahine Marie ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

DOMBY Vaite Elisabeth Louise ADMIS MENTION TRES BIEN

DOOM Keikahanui Jesse Tamatoa ADMIS

DOOM Ranihau Kim-Yen Germaine ADMIS MENTION BIEN

DOUDOUTE Heremanu Mathew ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

DROZ Matotea Robert ADMIS

DUBOIS Yanael Claude Francis ADMIS MENTION BIEN

DUBUS Teanuanua Taimana Jean ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

DUCHER Axelle Valentine ADMIS

DUQUESNAY Kealani Marie-Magdeleine ADMIS MENTION BIEN

DURY Nauriki Vahiana Isabelle ADMIS MENTION BIEN

DUSSOLLIER-GOND Victoire Canelle Julie ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

DUTREY Maruata Karen ADMIS MENTION TRES BIEN

DUVIVIER Niutahi Emilio Van-Basten ADMIS MENTION BIEN

E

ESTALL Maeline Grace Olea ADMIS MENTION BIEN

EWART Manua John Pascal ADMIS MENTION TRES BIEN

EYRARD Clara Here-Iti Catherine ADMIS

F

FABER Moana Paul ADMIS MENTION BIEN

FABLET Nils Yann ADMIS MENTION TRES BIEN

FAGOT Lucas Andre Alain ADMIS MENTION BIEN

FAILLOUX Jordan ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

FALCHETTO (FALCHETTO-IHORAI) Tuhiti Sebastien ADMIS

FAUA Clayton Matahiarii Timona ADMIS MENTION BIEN

FAUA Svetlana Vero Kuuleinani ADMIS

FAUCON Heimiti Yasmine Helene ADMIS MENTION BIEN

FAUQUEUR Nolwenn Severine ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

FAUURA Shania Raumahana PASSE SECOND GROUPE

FERMON Raihau Ryan Miguel PASSE SECOND GROUPE

FERREIRO Rita Maria ADMIS

FIU Antonio Teanuanua PASSE SECOND GROUPE

FOLIAKI Merehau Fuatapu Tearai PASSE SECOND GROUPE

FOUCHARD Eliott Etienne Christophe ADMIS MENTION TRES BIEN

FOUG SUNG Meileen Raquel Rava ADMIS MENTION BIEN

FOURNIER Andrea Kuaheitini ADMIS

FROGIER Temano Michel ADMIS MENTION BIEN

G

GARCIA Coralie Laure ADMIS

GAYET Alexis Nicolas ADMIS MENTION BIEN

GENEVOIS Tehonoariinui Kevin ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

GERARD Chloe Nicole Caroline ADMIS MENTION BIEN

GIBERT Ariitoa Brandon Michael ADMIS

GIBOULOT Vilfred Tereva PASSE SECOND GROUPE

GILLOT Toriki Jean-Claude ADMIS MENTION BIEN

GISSAUD Alexandre Tuhiti ADMIS MENTION TRES BIEN

GIVET Xavier ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

GLEIZE Jacques Ariihau PASSE SECOND GROUPE

GNINGONE NDONG Marie Claude Divine ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

GOSSE Florian Taianui Joseph ADMIS MENTION BIEN

GOUDARD Cyril Francois Jean ADMIS MENTION BIEN

GOUPIL Ranihei Eva Heitiare ADMIS

GRAS--JOLLIVET Arthur Louis Guillaume ADMIS MENTION TRES BIEN

GROOTENBOER Hubert Jan Didier ADMIS MENTION TRES BIEN

GUEGUEN Gregory Vetea ADMIS MENTION BIEN

GUEGUEN Maelle Merehau ADMIS MENTION TRES BIEN

GUERARD Gwenaelle ADMIS MENTION TRES BIEN

GUERRERO Santiago Temarite ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

GUINES Dylan Torea Tching ADMIS MENTION TRES BIEN

GUSTIN Camille Mahana ADMIS MENTION TRES BIEN

H

HAAPA Matehani Sheryl ADMIS

HAAPA Poerava Aurelie Merehau ADMIS

HABERSTROH Steven Kirianu Nicolas ADMIS MENTION BIEN

HAMBLIN Timothee Keanu ADMIS MENTION TRES BIEN

HAMIDOU Jeanne Francoise ADMIS MENTION TRES BIEN

HAREHOE Herearii Vaifara Bill PASSE SECOND GROUPE

HARRY Wolf Tahiarii Samuela ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

HARTMANN Paul Benjamin Michel PASSE SECOND GROUPE

HELME Tepurotuhioiterai Deborah ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

HERMELIN Joana Terangi ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

HIKUTINI Moehau David Kofi PASSE SECOND GROUPE

HO WAN Manon Poehere ADMIS MENTION BIEN

HOPUETAI Tanai Lucas Jeremie ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

HOUSE Toiti Hau Mariane ADMIS MENTION BIEN

HUIOUTU Ihinoa ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

HUNTER Hirivai Mei-Yune ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

HUNTER Kawehilani Nelly Ravahere PASSE SECOND GROUPE

I

J

JANNOT Monoiherehia Suzanne ADMIS

JEAN-ERNEST Ariihau ADMIS MENTION BIEN

JI Lily ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

K

KATUPA Hoarai Kevin ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

KAUTAI Manahau PASSE SECOND GROUPE

L

LABADIE Hinanerii Ahuura Giliane ADMIS MENTION TRES BIEN

LABORDE Marie-Therese Teani ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

LACAZE Maeva Emilie ADMIS

LACHHAR Yoann Keoni ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

LACOMBE Sendy Heipoe ADMIS MENTION TRES BIEN

LACORRE Thomas Materai ADMIS

LACOUR Leprince Tuhiragi Chadrac PASSE SECOND GROUPE

LACOUR Maruake William Moanaroa ADMIS

LADA Matheo Maurice Eddy ADMIS MENTION TRES BIEN

LAI Heremoana Kristal PASSE SECOND GROUPE

LAINE Aymeric Kyle ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

LALANDEC Maui Pierre Bernard PASSE SECOND GROUPE

LALLEMENT Emmy Amelie ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

LALOGE Teiva Pierre ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

LAMBLE Nastassia Petrovna Marie ADMIS MENTION TRES BIEN

LANGY Arava Lenick Gilles ADMIS

LAROCHE Hinatea Tuania Marianne ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

LARRAT Hugo Manutea Thomas ADMIS MENTION TRES BIEN

LAUDON Krystel Heilani ADMIS MENTION TRES BIEN

LAURENS Philomene Marie Elise ADMIS

LAUSIN Manuarii Kenji Tien-Ji ADMIS MENTION BIEN

LAUX Audrey Christelle ADMIS MENTION BIEN

LAW Tiffany Sarah Vaitiare ADMIS MENTION TRES BIEN

LE GOFF Oceane Poerava ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

LE STRAT (LE STRAT-PERCY) Yola Marie Jeanne ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

LEBRUN Pauline Nicole Jocelyne ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

LEDUC Hiro Erwan Hee Lok ADMIS MENTION BIEN

LEE Rodrigue Ryan Rong Peng ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

LELEU Jade Gillian Lisa ADMIS MENTION BIEN

LEONTIEFF Rehia William Ludovic ADMIS MENTION BIEN

LEPOIVRE Teva Jean Antoine ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

LEROY Pablo Louis Victor ADMIS

LESOURD Ryan Paul ADMIS

LETANG Poeiti Muylane Florine ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

LIAO Sebastien Zhi Xiong ADMIS MENTION BIEN

LICHON Christelle Venetia ADMIS MENTION BIEN

LICHON Shanda Moevai Kualani ADMIS

LILIN Jeremy Rahiti ADMIS MENTION TRES BIEN

LILLOUX Jade Poerava Teruko ADMIS

LINAUD Timeona Etau Claude ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

LOISON Mehdi Antoine ADMIS MENTION TRES BIEN

LORIA Ruben Elie Jean-Claude ADMIS MENTION BIEN

LUCAS Corinne Oceane Vaihere ADMIS

LUCAS Noa Teara Frederic PASSE SECOND GROUPE

LUCIANO Jared Ruarei Fabrice ADMIS

LUQUE Terani Vaiata Stephanie ADMIS MENTION TRES BIEN

M

MAAMAATUAIAHUTAPU Tetautahi John Ariieau ADMIS MENTION TRES BIEN

MAAMAATUAIAHUTAPU Tetuanui PASSE SECOND GROUPE

MADANI Theo Alexandre ADMIS MENTION TRES BIEN

MAETA Hina Cheryl Oceane PASSE SECOND GROUPE

MAGNIER Zoe ADMIS MENTION TRES BIEN

MAHAI Jackolson Tavaehauroa PASSE SECOND GROUPE

MAIRAU Raihiti Maimoa Rehia PASSE SECOND GROUPE

MALLET Remi Gregoire Gilles ADMIS

MANA Maotihau Bertrand PASSE SECOND GROUPE

MANOI Nivea Vaihau PASSE SECOND GROUPE

MAREA Terai-Mateata ADMIS

MARITERAGI Gordon Keoni Pupure ADMIS

MARSTERS Nehemia Yvon Ganahoa ADMIS MENTION BIEN

MARTIN Tehina Annie Marie ADMIS

MATAITAI David Toriki PASSE SECOND GROUPE

MATEAU Roonui Kevin ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MATIJASCIC Kuulani Emmanuelle ADMIS

MEDAN Elisa Maiwenn Vaiana ADMIS MENTION TRES BIEN

MEISSENER Killian-Mahinui Jean ADMIS

MENAUD Noeline ADMIS MENTION TRES BIEN

MIZUNO Keiichi ADMIS

MOHAU Elvis Tuatahi ADMIS

MOISSET Nino ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MONIN Chiara Paule Christiane ADMIS MENTION BIEN

MONNIER Adele Katherine Valerie ADMIS MENTION BIEN

MONTEIL Valentine Hinanui ADMIS MENTION BIEN

MOREAU Vaiana Audrey Claire ADMIS MENTION TRES BIEN

MORIGAULT Penelope Rose Luana ADMIS MENTION BIEN

MORO Dylan Ioane ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

MOU Alyssa ADMIS MENTION TRES BIEN

MOU FAT Hinarii PASSE SECOND GROUPE

MOU KUI Gregory Thomas Sin ADMIS

MOULIN Frederic Joe ADMIS MENTION BIEN

MUZEAU Tepuaonini Averii Laura ADMIS MENTION TRES BIEN





N

NANUA (KAUHEI) Marie-Louane ADMIS

NEGUI Hinatea ADMIS

NENA Tutavae Max PASSE SECOND GROUPE

NIUAITI Skyano Matahi Wyli PASSE SECOND GROUPE

NORMAND Vaimiti Teretina Marie ADMIS MENTION BIEN

NUI Tekeu Djael Unutea PASSE SECOND GROUPE



O

OBSZYNSKI Claire Christine Claudie ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

OOPA Nathanael Teuraheimata ADMIS MENTION BIEN

ORSUCCI Hirinai Maunuiteheitete PASSE SECOND GROUPE

P

PAHIO Keanu Jonathan ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

PAHUATINI Severine Iriatai PASSE SECOND GROUPE

PAHUATINI Taimanu Andrik ADMIS

PAHUATINI Veronique Tahiakaniho PASSE SECOND GROUPE

PAMBRUN Taianapa Tooarai Kanani ADMIS MENTION BIEN

PANI Dylan Tunui Alexis ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

PANI Lesly Tutana ADMIS

PAOFAI Heimata Adrien Tuteau PASSE SECOND GROUPE

PATER Hititua Tehuiarii PASSE SECOND GROUPE

PATII Rava Maite PASSE SECOND GROUPE

PECOL Celine Geraldine ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

PERIDOU Jeremy Teiva ADMIS MENTION TRES BIEN

PERODEAU Toanui Raoul ADMIS MENTION BIEN

PEROLINI Teiva David Huirai ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

PERRY James Tetua ADMIS

PERRY Noellia Ravahere Kahaia PASSE SECOND GROUPE

PESSARD Julie Manon Claudia ADMIS MENTION TRES BIEN

PETER Haurai Philippe PASSE SECOND GROUPE

PICARD Tahaki Eros Roy PASSE SECOND GROUPE

PIHATARIOE Raiarii Victor ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

PIIVAI Noemie Angelique Marie ADMIS MENTION BIEN

PINEAU Tom William ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

POAREU Timona Raymond ADMIS

PONTAILLER Florian Tairau ADMIS

POULAIN Marion Vaimiti ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

PULL Yoann Heivetea ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

PUTOA Manarii Yann PASSE SECOND GROUPE

PUTUA James Tangaroa Viriamu ADMIS

Q

R

RABAKA Monalisa ADMIS

RAFFENNE Quentin Jacques Joseph ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

RAFFRAY Mariane Claire PASSE SECOND GROUPE

RAOULX Tauarii Arnaud Raiarii ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

RATARO-TUIHAA Raimana Scott ADMIS

RAUFEA Kelly Heremoana Maire ADMIS

RAVEINO Etienne Ganariki PASSE SECOND GROUPE

RAVELLO Kohai Julia Hoani ADMIS MENTION BIEN

REHUA Manuvai Francois PASSE SECOND GROUPE

REICHART Heiana Fleur ADMIS

REID Pamela Grace Vaiora PASSE SECOND GROUPE

RERE Megan Tiahiti ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

REVEIL Mauna Louis Kolea ADMIS MENTION TRES BIEN

RIBBENS Julie-Lou Corine ADMIS MENTION TRES BIEN

RICHERD Maxime Tauahi Ah Yen ADMIS MENTION BIEN

RICHMOND Keanu Dylan Kimihau ADMIS MENTION BIEN

RICHOILLEY Leo Celestin ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

RIGOREAU Haunui Christophe Andre ADMIS MENTION BIEN

ROCAS Mehiti Farah Joan Teeeva PASSE SECOND GROUPE

ROCHETTE Keanu Gabriel ADMIS MENTION TRES BIEN

RODRIGUEZ Charlotte Andrea Regina ADMIS

ROIRO Cecilio Tamahere Ryan PASSE SECOND GROUPE

ROOPINIA Haamoearii Hode PASSE SECOND GROUPE

ROOPINIA Vaitiare ADMIS

ROSE (ROSE-UTIA) Koihavaiki Tehaurai ADMIS

ROUSSEAU Benoite Poeiti Katel ADMIS MENTION BIEN



S

SALMON Herehia Kimberly ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

SANFORD Tatehau Eritapeta Juliana ADMIS MENTION BIEN

SAUTEREAU Hugo ADMIS MENTION BIEN

SCHWARZ Salome Maryse ADMIS MENTION TRES BIEN

SCILLOUX Kyliam Kahanu ADMIS MENTION TRES BIEN

SEROUX Alexandre Lucien Emmanuel ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

SGARD (THEO) Theo Lucas ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

SHAN YAN Alexis Rainui Fui-Min ADMIS MENTION TRES BIEN

SICHOIX Bryan Teiva ADMIS MENTION TRES BIEN

SINGER Guillaume Manutea ADMIS MENTION BIEN

SMIDT Hinano Pearl ADMIS MENTION TRES BIEN

SODERLUND Ilona Marie Vaihere ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

SOLLIER Morgane Nathalie Marina ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

SOORMALLY Chloe Jeanne Samira ADMIS MENTION TRES BIEN

SOULIGNAC Antoine ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

T

TAIMANA Maronui Jeremie ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TALAGRAND Julia Kim Lan ADMIS MENTION TRES BIEN

TAPUTU Tekihi Emile Teave ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TAPUTUARAI Donovan Teriihere ADMIS

TAUIRAATEA Marie-Francoise ADMIS

TAUOTAHA Tavihauroa Pierre ADMIS

TAUPOTINI Ludovic Yutikaera Niumano PASSE SECOND GROUPE

TAURU Maylee Hereiti Perle ADMIS MENTION BIEN

TAUTU David Taeaetua ADMIS

TAVANAE Yann Raihau ADMIS

TCHEOU Alizee Jade Elisabeth ADMIS MENTION BIEN

TEAMO Moevai Malice PASSE SECOND GROUPE

TEARIKI Arnaud Manarii PASSE SECOND GROUPE

TEAURAI Laurie Matamoe PASSE SECOND GROUPE

TEAUROA Teauroa ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEFAN Manuarii Keanu ADMIS MENTION BIEN

TEHAAMATAI Alliance Wahine PASSE SECOND GROUPE

TEHAAMOANA Vladimir PASSE SECOND GROUPE

TEHAHE Dyana Hinerava PASSE SECOND GROUPE

TEIEFITU Tiairani Tehonohahiteiki ADMIS MENTION BIEN

TEIKITEETINI Vaekehu Upokotitipu PASSE SECOND GROUPE

TEIPOARII-MAHAI (RAIAMANA) Raiamana Hereiti Audrey ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEISSIER Hereriiau ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEMAKEU Iotua Temanaarii ADMIS MENTION BIEN

TEMERE Hinatea Clarence PASSE SECOND GROUPE

TENG Sebastien Marotea ADMIS MENTION BIEN

TEPA Kahaia Matira Kiev ADMIS

TERA Henere Ruben Teraihuiarii PASSE SECOND GROUPE

TERAIAMANO Manutai Nathan ADMIS MENTION BIEN

TEREGA Vaipoe Lydia Mahealani ADMIS

TERIITETOOFA Marguerite Ahuura Haulea ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TERIITUA Patrison Tapea Teranova ADMIS

TETIHIA Shelsy Hanamoe Vaiani ADMIS

TETOHU Matthieu Teiki ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TETUAHITI Ronomona Stanley PASSE SECOND GROUPE

TETUAITEROI Medison Ahuura Tepairu ADMIS MENTION BIEN

TETUANUI Teaiki Christopher ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TETURU Hallie Ahuura ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TEURURAI Hotuatua ADMIS

TIAEHAU Laureole Heimiti ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TIHOPU Albert Teurutahiarii ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TINOMOE Lei-Yan Hititai Tairua ADMIS

TISSOT Ariioehau Jean-Claude ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TOMORUG Adrian Sylvestre Terii ADMIS

TONNER Hannah Marguerite Therese ADMIS MENTION TRES BIEN

TRANVANNE Moeiti Pumaire Tacy ADMIS MENTION BIEN

TRIPONEL Hitihau Joel ADMIS

TROUCHE Keanu Dimitri Fouk Min ADMIS

TRYSTRAM Leo Etienne Romeo ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TSING Hi'ilei Vaiahu Vaiheanui ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TSING Samantha Vaitiare ADMIS

TU Herako Sandra Haraiki ADMIS

TUAIVA Waikeanie Rehiana Herehia ADMIS

TUANIA Manuhere Monique Mareta ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TUARIIHIONOA Lanikai Dyana ADMIS

TUAUNU Milton Vainui ADMIS

TUHIVA-FORD Sophie Heiatua Pauline ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TUMAHAI Tauhere Tautu Heremana PASSE SECOND GROUPE

TUMAHAI Teraivahine Leana ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TUMARAE Hiromanarii Matthieu ADMIS

TUMATARIRI Benedicte Marania Therese ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

TUNUTU Heitiare Rauana ADMIS MENTION TRES BIEN

TUSSIAU Helene Bernadette Colette ADMIS MENTION TRES BIEN

U

U-FA Ki-Pen Hinckley ADMIS

USANG Bryce Moana ADMIS MENTION TRES BIEN

USANG Karell Timeri ADMIS MENTION BIEN

V

VAHINETUA Thomas Hautia Tekao-I-Iti PASSE SECOND GROUPE

VALENZA Manoa Jean Raihoa ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

VALLEJO Cassandre Jeanne ADMIS MENTION TRES BIEN

VAUDAINE Florent Nicolas Wolfgang ADMIS MENTION BIEN

VAZQUEZ BALLESTA Manuarii David ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

VERGE Alizee Kahaia ADMIS

VIALLIS Sandro ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

VIDAL Jean-Moana ADMIS MENTION TRES BIEN

VIRIAMU Therese Jennifer Teretia PASSE SECOND GROUPE

VIRITUA Tearoarii Rainui ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

VOIRIN Heipoe Ranihei Mariana ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

W

WANG SANG Hereiti Samantha ADMIS

WATRIN Joris ADMIS

WIKING Yasmine Mahine ADMIS MENTION TRES BIEN

WINCHESTER Tom Tetuarere Gabriel ADMIS

WITTMANN Vairupe Heinrich ADMIS

WOHLER Richard Tahaki Teragipuni PASSE SECOND GROUPE

WOJCIECHOWSKI Perle Melodie Tiarefara ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

WONG Celine Heitiare ADMIS MENTION TRES BIEN

WONG Cynthia Mareva ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

WONG Kim Jonathan Rainuiatea ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

WONG Maxime Heremoana Guy ADMIS MENTION TRES BIEN

WONG-HEN Jaze Hiriata ADMIS MENTION ASSEZ BIEN



Y

YEN KWAY Tiffany Deborah ADMIS MENTION BIEN

YIN SUN Hiro Alvin Tetuarii ADMIS MENTION BIEN

YONGUE Ranitea Rachel Mei Ly ADMIS MENTION BIEN

YOUNG PINE Puarii Nick Tehina ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

YUN Lannee Hani ADMIS MENTION ASSEZ BIEN

Z

Sur le même thème... Aire marine éducative : un label pour encourager les actions des élèves du cycle 3 de Fareroi

Des collégiens réalisent un magazine en s'inspirant du Hine

Projet "Mata Ora no Tetiaroa" : 14 classes en compétition

Cetad : le Snetaa-FO reste inquiet

le Mercredi 28 Juin 2017 à 09:49 | Lu 2 fois







Ajouter aux favoris

Accueil Envoyer Imprimer Augmenter Diminuer Partager



Dans la même rubrique : < > Les Tahitiennes en Open V6 à 10 minutes de la victoire Le bras de fer entre Mahinui Temarii et la CSTP-FO ne fait que commencer Actualité de Tahiti et ses îles | Actualité de France | Actualité du Pacifique | Actualité du Monde | Actualité du Sport | Insolite | Magazine | Assistance