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BTS : la liste des admis pour 13 spécialités



BTS : la liste des admis pour 13 spécialités
PAPEETE, le 05/07/2017 - Les résultats du Brevet de technicien supérieur sont publiés au fur et à mesure. Voici la liste des admis pour 13 spécialités de BTS présentés en Polynésie française. Les 6 autres spécialités seront communiquées ultérieurement. La Direction Générale de l’Éducation et des Enseignements (DGEE) informe qu'il s'agit de la liste des candidats qui ont consenti, au moment de l'inscription, à communiquer leur résultat à la presse.



ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU

A
AMATAHIAPO MEREHITI YOLANDE
ATANI HOTUARII LLOYD ERIC
AUTAI-TERIITI POIA UTILIA

B
BARFF RAMONE ANNA
BARSINAS JASMINE HEIANA
BONET MIRIAMA HIHINUI
BOURLIERE ALIZEE ANAIS HINARII

C
COSTA RAPHAEL TOERAU

D
DUINE CHRISTIANE MAEVA

F
FENUAITI JOLIETTE AHUURA MAREVA
FLOHR FA URA ANUI ATUPII

G
GUILLOUX MATTHEW HIRIARII SKY

H
HAAPA WILDA MIRANDA

J
JAMMES NANIHI JUSTINE
JORDAN SHAWNEE MAHANI

L
LABBEYI TINIHAU PAUL VAVERI
LETY--SUN MICHAEL JULES EVANDER

M
MANATE MIRIAMA
MANEA TIRATU MARCELLE ANGNES
MAONO RHENA MAIRE
MARTINEZ VAIMITI MANUELA VAIANA
MARUHI ROSINE RAUREA

N
NEUFFER MANIHI HEREAU TERAIATEA
NEUFFER PEREITI MAHEAPU KEKEEHU

O
OMITAI LIONA PIMATAOHATUHEI

P
PASSEMARD ILONA ANNE TATIANA
PEUE TEHANI MARIE

R
ROBSON VAHEANA DENISE
ROIHAU MAHEALANI LAILA
ROOTUAHINE LEA VANESSA

S
SAMG MOUIT PEARL LYNNE
SCHOLERMANN MAIHITI KURANUI
SICHOIX RITA TAHIAAVEANI

T
TAINOA TEHEIANUANUA LARISSA
TERAIHAROA HINARII THERESE
TEREI MYRIAM HEIANA
TEURA ROMINA ALBERTINE
TEVAEARAI-POETAI PRISCILLIA
TIOO MOELANIE TEHEI
TOOFA THEOPHILE TEHUIAVERO
TUFARIUA MEHIANA ERI
TUMATARIRI MAREVA VAHINE

U
UTAHIA HONOWAY PUPURE

Y
YE-ON FAN VEHIARII AMINA


ASSISTANT DE MANAGER

C
CANDELOT TAHINAVAI
CHAND NANIHI EEVA
CHUNG DJENSY TEATARII

F
FLORES HEIPOE ASHLEY

G
GERLING OHARA RAIVAHINE SYLVIE

H
HILAIRE ROBIN STEPHEN CHAO-FA

I
IZQUIERDO HELIA AUDREY

J
JITHAME HEITIARE KARINE
JOUSSIN TIFFANY VAIANA

K
KOO TERIITAOHIA CELIDIANE

M
MALATESTE ALBERTINE TINA
MIGNEUX MANUTEA MIHIMANA JOSEPH

N
NAEHU TUARII RYAN
NAHEI MEARI MIRELLA

P
PENI TUMATAI
PERRY TEMARUATA ROBINE GISLAINE
PUHETINI TAHIAIMITOUA MARIA

S
SAMOYEAULT HINATEA ILY VICKY

T
TAEA TEREMITI THERESE TERAIURA
TAUEFITU-OLDHAM AMANDA VAIRANI
TAVAE TINIHAU TAIAU AUGUSTIN
TEHARIKI HARRYS TEATA
TEREVAURA SHAWN ASSAM TERAIMANU
TERIIMANA TUIHANI MAIRE
TETUANUI DONAE
TETUANUI HINARII LOKELANI
TETUANUI MAHEALANIE HINATEA
TEVAEARAI MIRI GABRIELLE
TOOFA-RUAHE CHANTAL WAIKELE
TUHEIAVA TOAREIA TEEHEU WENDA

V
VERNAUDON FENUU RAIHEI EMMANUELLE


ASSURANCE

B
BARBOS HEREHIA HILLARY
BOOSIE JONATHAN PASCAL TINITUA

Y
YUEN KOEINUI JESSY HITIRERE


BANQUE, CONSEILLER DE CLIENTELE

A
AFO LENA MAUARII

C
CHING HON RAHEI JACINTHE

H
HARE MAHANA VANESSA

M
MARURAI MAHEALANI POEVEI

P
PINSON TAINANUI CHANEL
POROI NELSON WILLY PHILIPPE

T
TEATA MOENAU RUARAGI
TEHAHE VAIEA
TEHEURA RAIHEIMATEATA ALTEA JEIMY
TEIHOTU FAREURA CINDY
TEINAURI VERA TEHEVA
TERIIEROOITERAI POERANI RAVAHERE
TEURUARII GRACE MANUIA

V
VAIANANI POEURA CLAUDINE


COMPTABILITE ET GESTION

A
AROMAITERAI HEIRANIE CHRISTINA

B
BARBE KEVIN THOMAS

D
DURIETZ SYLAINA MARUIA

G
GANIVET MARTINE MEIRI
GIRAUD MIHIARII LAHAINA
GUILLAUME HINARII MAEVA LENDA

H
HATITIO HANIHEI VAINUI

J
JACOB AUDREY HINATEA SUZANNE

K
KONG VAITEHI PHILIPPE JUNIOR

M
MANA RAHERA

N
NORMAND MATIEHANI MAROUSSYA

P
PICARD AURELIE HEIPUA

R
REHUA TEMARAMA SUI HONG JADE

S
SALEM HINERAUTEA ISABELLE

T
TANI URATUA ILEANA
TAPUTU RATA TELEMAQUE
TEAHUI VAITE HARMONY
TEHEIPUARII TERAIARII TESSIE
TEMANAHA HINAREVA SERAIAH
TEURA VEHIANA YU YING CHANTAL
TINOMANO KAHAIA MAGNOLIA


HOTELLERIE-RESTAURATION OPT A

B
BOURDON CORALIE TUROURU

G
GRESSET TUMATARII VERANI
GUERLAND CHARLINE EMILIENNE

H
HEITAA YOANN HOUTUANI

L
LYON POERAVANUI SOPHIA

T
TARIHAA LUCIENDA HIVANUI
TEINAORE TUAVAI YOHAN TEATU
TERIITAHI POEITI
TETAUIRA NOHEA LEANI


HOTELLERIE-RESTAURATION OPT B

E
EHUEINANA KAHURAGNI LINDSAY
ESTIENNE HIONA TEANI REBECCA

H
HARDOUIN YANIS MARCEL GERARD
HOLGUERA THOMAS

M
MILON ANDREAS MANUTEA STEPHANE

R
ROHI TEIKIOPAIKI HAUMATANUI

S
SINTES INDIANA BERNARD ANTOINE

T
TEMANIHI KEVEEN RAINUI LANIKAI
TUDURI BRYAN CHARLES GERARD
TUHITI TEMATARUIATA KAREN


MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES

A
AMARU POERAVA LEONA ARIITAPETA
ATANI TEREIA ALDO URARII

C
CLASEN AROARII JORDAN HANS

D
DROLLET--ROYER WANAHEI SHERRY

F
FAREEA EMILIE
FLORES ELMA TEROROURA

G
GUISNEL TERIITERAIATEA TAMATEA

H
HOATA HAUPUA AIDA

I
ISRAEL HEILANI FANNY URATUA

L
LE PRADO POEHERE SOPHIE
LHIES HENERIA LYLY SIOU MI

M
MAIRE ESGUELA TEANAU
MAKE TEKAVITI YVALANIE
MANATE TEVAUTARII
MANATE URIA

N
NADEAUD KIANU TAUFA
NORMAND MAIMA MISSAO PAULINE

P
PANAI TUTAAHITINI MANUARII
PANGAUD VAIOREA MARION
PARAURAHI ANDREW TEMATAHANI ANIA
POAREU IRITIAUIRA MAIRIE
PUNAA TEEEVA TEHANI CHEYENNE

S
SANDFORD TAUHERE MATIRA JULIA
SHAN A-NIEL-FA ANIE

T
TAHIAPUHE TARO ANTOINE HINAMOEOA
TAURAA NAHEI HIVANUI
TETUAAPUA TEROROHIOARII NOEMI

Y
YOMES KARL KAUNOHEA KEVIN


NEGOCIATION ET RELATION CLIENT

B
BOURGEOIS FARANETI SIMEON TURAMAHIA

C
CHEONG MAHEALANI MONOIHERE

D
DA CONCEICAO CASTELO INACIO RUAMANAOTERAI
DEGAGE SIMON HITIRERE HIROANA
DEXTER JOHANNA HINA

F
FOUGEROUSSE VAINAHITI THERESE

H
HONG MOUI MELODIE

L
LE NAOUR JOHANN NIIHAU DANIEL

M
MAONO MAURICETTE MERE
MORIENNE HEINAMOE DANIEL
MOUTAME RACHEL

O
O'CONNOR TUMURIA CORALINE

R
ROO RAIHEI KAHEALANI

T
TAIARUI RUAHINE O TE HERE
TAMA TEVA

V
VARADY VEHIA WINNY MARY

W
WAN PHOOK SENOR LY FOU PATRICK

Y
YI ARIINUI ANDREW TEVAHITUA


SERV INFO ORGANISATIONS OPTION A

A
AMARU KALANI MANEA MAXIME
ARNOULD NOHOARII STEPHANE

M
MAHURU KEAHI KAUA MAHINUI
MAIAU ANIHAU RAPHAEL

P
PAUTEHEA MAVERICK PUTUI PAUL
POEPOEANI SAMUEL TANAOAOHIKI

S
SMITH MOERAI HEIMATA

T
TEMAURI EMMANUEL JEAN-CHRISTOPHE
TEMEHARO TERII-MAEHAA NIMROD


SERV INFO ORGANISATIONS OPTION B

B
BOHLE HAUNUI LUDWIG HELMUT

C
CHAN JASON TAUAHINUI

D
DOMINGO MATUANUI

G
GEILER MATHILDE MARIE RAPHAELLE

L
LABBE THOMAS GWENDAL VALERY
LAI ARIIHAU JULES
LINAUD TAMATONA TAUARA VICTOR

P
PANI IOANE HENDRICK MICHAEL

R
RENE VINCE GREGORY NOHOKAI

S
SURDACKI STEPHANIE TEHIVATAU

T
TEREMATE MOEANA VAIRANI
TUIHAGI ENZO MANAHUNE MARO


TOURISME

A
ALLARD MYRIAM TEPUATAUANA

B
BESSON VANESSA POERAVA POEMIOI

D
DUIGOU POETEA FLORENCE

E
EYRAUD JEAN-LOUIS TUKI

F
FAAHORO TEMANAARII VEHIATUA
FOUET MENAHERE MATHILDA

L
LEBOUCHER NAHEITEA ROBYN HAWAIKI
LUCAS HYUGAN CAMILLE ROSENDA

M
MAHAI HAROTEA AUDIE
MANAVARERE TEARAITUA VAITIARE

O
ONNO TUKI YANN

P
PETIS SOPHIE LUCIE TEPUROTU
PIA SOONCIARHAY HEREITI
PONT LILLO MOEANA ESMERALDA

R
RICKENBACH ORORIKI POEKIVA ALIZE

T
TAUAPIIANI JEAN-JACQUES HEREHIA
TERIIEROOITERAI HEIANA PERLE
TERIIPAIA RAUANA MAIMITI

V
VANQUIN KAREN HINANUI

W
WAMYTAN MICHELINE KATHY


TRANSPORT ET PRESTAT. LOGISTIQUES

F
FAUA HEINARII VANESSA

G
GUILLOUX LEWIS ARIIORAI

H
HATITIO HEIMANA STANLEY

J
JOUSSIN PAUL TEHERENUI

O
ORA TEKURA ANNE-MARIE

P
PARKER TEKUNAMOEARIKI MIRIAU

T
TAAE TETUAHITIHAA HELENE
TAAVIRI MAUNA RICHIE JEROME
TANEMATEA BRADISLAVE HEIFARA
TEREREA VAIHITIURA
TERIINOHO ARIIRAU KASANI
TETUANUI JESSICA POERAVA
TUAHU HEREVAI HEIHINAKO AUTOMNE

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le Mercredi 5 Juillet 2017 à 09:23 | Lu 548 fois

Tags : BTS, RESULTATS





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