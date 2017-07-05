BTS : la liste des admis pour 13 spécialités

PAPEETE, le 05/07/2017 - Les résultats du Brevet de technicien supérieur sont publiés au fur et à mesure. Voici la liste des admis pour 13 spécialités de BTS présentés en Polynésie française. Les 6 autres spécialités seront communiquées ultérieurement. La Direction Générale de l’Éducation et des Enseignements (DGEE) informe qu'il s'agit de la liste des candidats qui ont consenti, au moment de l'inscription, à communiquer leur résultat à la presse.
ASS DE GESTION PME PMI REF COM EU
A
AMATAHIAPO MEREHITI YOLANDE
ATANI HOTUARII LLOYD ERIC
AUTAI-TERIITI POIA UTILIA
B
BARFF RAMONE ANNA
BARSINAS JASMINE HEIANA
BONET MIRIAMA HIHINUI
BOURLIERE ALIZEE ANAIS HINARII
C
COSTA RAPHAEL TOERAU
D
DUINE CHRISTIANE MAEVA
F
FENUAITI JOLIETTE AHUURA MAREVA
FLOHR FA URA ANUI ATUPII
G
GUILLOUX MATTHEW HIRIARII SKY
H
HAAPA WILDA MIRANDA
J
JAMMES NANIHI JUSTINE
JORDAN SHAWNEE MAHANI
L
LABBEYI TINIHAU PAUL VAVERI
LETY--SUN MICHAEL JULES EVANDER
M
MANATE MIRIAMA
MANEA TIRATU MARCELLE ANGNES
MAONO RHENA MAIRE
MARTINEZ VAIMITI MANUELA VAIANA
MARUHI ROSINE RAUREA
N
NEUFFER MANIHI HEREAU TERAIATEA
NEUFFER PEREITI MAHEAPU KEKEEHU
O
OMITAI LIONA PIMATAOHATUHEI
P
PASSEMARD ILONA ANNE TATIANA
PEUE TEHANI MARIE
R
ROBSON VAHEANA DENISE
ROIHAU MAHEALANI LAILA
ROOTUAHINE LEA VANESSA
S
SAMG MOUIT PEARL LYNNE
SCHOLERMANN MAIHITI KURANUI
SICHOIX RITA TAHIAAVEANI
T
TAINOA TEHEIANUANUA LARISSA
TERAIHAROA HINARII THERESE
TEREI MYRIAM HEIANA
TEURA ROMINA ALBERTINE
TEVAEARAI-POETAI PRISCILLIA
TIOO MOELANIE TEHEI
TOOFA THEOPHILE TEHUIAVERO
TUFARIUA MEHIANA ERI
TUMATARIRI MAREVA VAHINE
U
UTAHIA HONOWAY PUPURE
Y
YE-ON FAN VEHIARII AMINA
AMATAHIAPO MEREHITI YOLANDE
ATANI HOTUARII LLOYD ERIC
AUTAI-TERIITI POIA UTILIA
B
BARFF RAMONE ANNA
BARSINAS JASMINE HEIANA
BONET MIRIAMA HIHINUI
BOURLIERE ALIZEE ANAIS HINARII
C
COSTA RAPHAEL TOERAU
D
DUINE CHRISTIANE MAEVA
F
FENUAITI JOLIETTE AHUURA MAREVA
FLOHR FA URA ANUI ATUPII
G
GUILLOUX MATTHEW HIRIARII SKY
H
HAAPA WILDA MIRANDA
J
JAMMES NANIHI JUSTINE
JORDAN SHAWNEE MAHANI
L
LABBEYI TINIHAU PAUL VAVERI
LETY--SUN MICHAEL JULES EVANDER
M
MANATE MIRIAMA
MANEA TIRATU MARCELLE ANGNES
MAONO RHENA MAIRE
MARTINEZ VAIMITI MANUELA VAIANA
MARUHI ROSINE RAUREA
N
NEUFFER MANIHI HEREAU TERAIATEA
NEUFFER PEREITI MAHEAPU KEKEEHU
O
OMITAI LIONA PIMATAOHATUHEI
P
PASSEMARD ILONA ANNE TATIANA
PEUE TEHANI MARIE
R
ROBSON VAHEANA DENISE
ROIHAU MAHEALANI LAILA
ROOTUAHINE LEA VANESSA
S
SAMG MOUIT PEARL LYNNE
SCHOLERMANN MAIHITI KURANUI
SICHOIX RITA TAHIAAVEANI
T
TAINOA TEHEIANUANUA LARISSA
TERAIHAROA HINARII THERESE
TEREI MYRIAM HEIANA
TEURA ROMINA ALBERTINE
TEVAEARAI-POETAI PRISCILLIA
TIOO MOELANIE TEHEI
TOOFA THEOPHILE TEHUIAVERO
TUFARIUA MEHIANA ERI
TUMATARIRI MAREVA VAHINE
U
UTAHIA HONOWAY PUPURE
Y
YE-ON FAN VEHIARII AMINA
ASSISTANT DE MANAGER
C
CANDELOT TAHINAVAI
CHAND NANIHI EEVA
CHUNG DJENSY TEATARII
F
FLORES HEIPOE ASHLEY
G
GERLING OHARA RAIVAHINE SYLVIE
H
HILAIRE ROBIN STEPHEN CHAO-FA
I
IZQUIERDO HELIA AUDREY
J
JITHAME HEITIARE KARINE
JOUSSIN TIFFANY VAIANA
K
KOO TERIITAOHIA CELIDIANE
M
MALATESTE ALBERTINE TINA
MIGNEUX MANUTEA MIHIMANA JOSEPH
N
NAEHU TUARII RYAN
NAHEI MEARI MIRELLA
P
PENI TUMATAI
PERRY TEMARUATA ROBINE GISLAINE
PUHETINI TAHIAIMITOUA MARIA
S
SAMOYEAULT HINATEA ILY VICKY
T
TAEA TEREMITI THERESE TERAIURA
TAUEFITU-OLDHAM AMANDA VAIRANI
TAVAE TINIHAU TAIAU AUGUSTIN
TEHARIKI HARRYS TEATA
TEREVAURA SHAWN ASSAM TERAIMANU
TERIIMANA TUIHANI MAIRE
TETUANUI DONAE
TETUANUI HINARII LOKELANI
TETUANUI MAHEALANIE HINATEA
TEVAEARAI MIRI GABRIELLE
TOOFA-RUAHE CHANTAL WAIKELE
TUHEIAVA TOAREIA TEEHEU WENDA
V
VERNAUDON FENUU RAIHEI EMMANUELLE
CANDELOT TAHINAVAI
CHAND NANIHI EEVA
CHUNG DJENSY TEATARII
F
FLORES HEIPOE ASHLEY
G
GERLING OHARA RAIVAHINE SYLVIE
H
HILAIRE ROBIN STEPHEN CHAO-FA
I
IZQUIERDO HELIA AUDREY
J
JITHAME HEITIARE KARINE
JOUSSIN TIFFANY VAIANA
K
KOO TERIITAOHIA CELIDIANE
M
MALATESTE ALBERTINE TINA
MIGNEUX MANUTEA MIHIMANA JOSEPH
N
NAEHU TUARII RYAN
NAHEI MEARI MIRELLA
P
PENI TUMATAI
PERRY TEMARUATA ROBINE GISLAINE
PUHETINI TAHIAIMITOUA MARIA
S
SAMOYEAULT HINATEA ILY VICKY
T
TAEA TEREMITI THERESE TERAIURA
TAUEFITU-OLDHAM AMANDA VAIRANI
TAVAE TINIHAU TAIAU AUGUSTIN
TEHARIKI HARRYS TEATA
TEREVAURA SHAWN ASSAM TERAIMANU
TERIIMANA TUIHANI MAIRE
TETUANUI DONAE
TETUANUI HINARII LOKELANI
TETUANUI MAHEALANIE HINATEA
TEVAEARAI MIRI GABRIELLE
TOOFA-RUAHE CHANTAL WAIKELE
TUHEIAVA TOAREIA TEEHEU WENDA
V
VERNAUDON FENUU RAIHEI EMMANUELLE
ASSURANCE
B
BARBOS HEREHIA HILLARY
BOOSIE JONATHAN PASCAL TINITUA
Y
YUEN KOEINUI JESSY HITIRERE
BARBOS HEREHIA HILLARY
BOOSIE JONATHAN PASCAL TINITUA
Y
YUEN KOEINUI JESSY HITIRERE
BANQUE, CONSEILLER DE CLIENTELE
A
AFO LENA MAUARII
C
CHING HON RAHEI JACINTHE
H
HARE MAHANA VANESSA
M
MARURAI MAHEALANI POEVEI
P
PINSON TAINANUI CHANEL
POROI NELSON WILLY PHILIPPE
T
TEATA MOENAU RUARAGI
TEHAHE VAIEA
TEHEURA RAIHEIMATEATA ALTEA JEIMY
TEIHOTU FAREURA CINDY
TEINAURI VERA TEHEVA
TERIIEROOITERAI POERANI RAVAHERE
TEURUARII GRACE MANUIA
V
VAIANANI POEURA CLAUDINE
AFO LENA MAUARII
C
CHING HON RAHEI JACINTHE
H
HARE MAHANA VANESSA
M
MARURAI MAHEALANI POEVEI
P
PINSON TAINANUI CHANEL
POROI NELSON WILLY PHILIPPE
T
TEATA MOENAU RUARAGI
TEHAHE VAIEA
TEHEURA RAIHEIMATEATA ALTEA JEIMY
TEIHOTU FAREURA CINDY
TEINAURI VERA TEHEVA
TERIIEROOITERAI POERANI RAVAHERE
TEURUARII GRACE MANUIA
V
VAIANANI POEURA CLAUDINE
COMPTABILITE ET GESTION
A
AROMAITERAI HEIRANIE CHRISTINA
B
BARBE KEVIN THOMAS
D
DURIETZ SYLAINA MARUIA
G
GANIVET MARTINE MEIRI
GIRAUD MIHIARII LAHAINA
GUILLAUME HINARII MAEVA LENDA
H
HATITIO HANIHEI VAINUI
J
JACOB AUDREY HINATEA SUZANNE
K
KONG VAITEHI PHILIPPE JUNIOR
M
MANA RAHERA
N
NORMAND MATIEHANI MAROUSSYA
P
PICARD AURELIE HEIPUA
R
REHUA TEMARAMA SUI HONG JADE
S
SALEM HINERAUTEA ISABELLE
T
TANI URATUA ILEANA
TAPUTU RATA TELEMAQUE
TEAHUI VAITE HARMONY
TEHEIPUARII TERAIARII TESSIE
TEMANAHA HINAREVA SERAIAH
TEURA VEHIANA YU YING CHANTAL
TINOMANO KAHAIA MAGNOLIA
AROMAITERAI HEIRANIE CHRISTINA
B
BARBE KEVIN THOMAS
D
DURIETZ SYLAINA MARUIA
G
GANIVET MARTINE MEIRI
GIRAUD MIHIARII LAHAINA
GUILLAUME HINARII MAEVA LENDA
H
HATITIO HANIHEI VAINUI
J
JACOB AUDREY HINATEA SUZANNE
K
KONG VAITEHI PHILIPPE JUNIOR
M
MANA RAHERA
N
NORMAND MATIEHANI MAROUSSYA
P
PICARD AURELIE HEIPUA
R
REHUA TEMARAMA SUI HONG JADE
S
SALEM HINERAUTEA ISABELLE
T
TANI URATUA ILEANA
TAPUTU RATA TELEMAQUE
TEAHUI VAITE HARMONY
TEHEIPUARII TERAIARII TESSIE
TEMANAHA HINAREVA SERAIAH
TEURA VEHIANA YU YING CHANTAL
TINOMANO KAHAIA MAGNOLIA
HOTELLERIE-RESTAURATION OPT A
B
BOURDON CORALIE TUROURU
G
GRESSET TUMATARII VERANI
GUERLAND CHARLINE EMILIENNE
H
HEITAA YOANN HOUTUANI
L
LYON POERAVANUI SOPHIA
T
TARIHAA LUCIENDA HIVANUI
TEINAORE TUAVAI YOHAN TEATU
TERIITAHI POEITI
TETAUIRA NOHEA LEANI
BOURDON CORALIE TUROURU
G
GRESSET TUMATARII VERANI
GUERLAND CHARLINE EMILIENNE
H
HEITAA YOANN HOUTUANI
L
LYON POERAVANUI SOPHIA
T
TARIHAA LUCIENDA HIVANUI
TEINAORE TUAVAI YOHAN TEATU
TERIITAHI POEITI
TETAUIRA NOHEA LEANI
HOTELLERIE-RESTAURATION OPT B
E
EHUEINANA KAHURAGNI LINDSAY
ESTIENNE HIONA TEANI REBECCA
H
HARDOUIN YANIS MARCEL GERARD
HOLGUERA THOMAS
M
MILON ANDREAS MANUTEA STEPHANE
R
ROHI TEIKIOPAIKI HAUMATANUI
S
SINTES INDIANA BERNARD ANTOINE
T
TEMANIHI KEVEEN RAINUI LANIKAI
TUDURI BRYAN CHARLES GERARD
TUHITI TEMATARUIATA KAREN
EHUEINANA KAHURAGNI LINDSAY
ESTIENNE HIONA TEANI REBECCA
H
HARDOUIN YANIS MARCEL GERARD
HOLGUERA THOMAS
M
MILON ANDREAS MANUTEA STEPHANE
R
ROHI TEIKIOPAIKI HAUMATANUI
S
SINTES INDIANA BERNARD ANTOINE
T
TEMANIHI KEVEEN RAINUI LANIKAI
TUDURI BRYAN CHARLES GERARD
TUHITI TEMATARUIATA KAREN
MANAGEMENT UNITES COMMERCIALES
A
AMARU POERAVA LEONA ARIITAPETA
ATANI TEREIA ALDO URARII
C
CLASEN AROARII JORDAN HANS
D
DROLLET--ROYER WANAHEI SHERRY
F
FAREEA EMILIE
FLORES ELMA TEROROURA
G
GUISNEL TERIITERAIATEA TAMATEA
H
HOATA HAUPUA AIDA
I
ISRAEL HEILANI FANNY URATUA
L
LE PRADO POEHERE SOPHIE
LHIES HENERIA LYLY SIOU MI
M
MAIRE ESGUELA TEANAU
MAKE TEKAVITI YVALANIE
MANATE TEVAUTARII
MANATE URIA
N
NADEAUD KIANU TAUFA
NORMAND MAIMA MISSAO PAULINE
P
PANAI TUTAAHITINI MANUARII
PANGAUD VAIOREA MARION
PARAURAHI ANDREW TEMATAHANI ANIA
POAREU IRITIAUIRA MAIRIE
PUNAA TEEEVA TEHANI CHEYENNE
S
SANDFORD TAUHERE MATIRA JULIA
SHAN A-NIEL-FA ANIE
T
TAHIAPUHE TARO ANTOINE HINAMOEOA
TAURAA NAHEI HIVANUI
TETUAAPUA TEROROHIOARII NOEMI
Y
YOMES KARL KAUNOHEA KEVIN
AMARU POERAVA LEONA ARIITAPETA
ATANI TEREIA ALDO URARII
C
CLASEN AROARII JORDAN HANS
D
DROLLET--ROYER WANAHEI SHERRY
F
FAREEA EMILIE
FLORES ELMA TEROROURA
G
GUISNEL TERIITERAIATEA TAMATEA
H
HOATA HAUPUA AIDA
I
ISRAEL HEILANI FANNY URATUA
L
LE PRADO POEHERE SOPHIE
LHIES HENERIA LYLY SIOU MI
M
MAIRE ESGUELA TEANAU
MAKE TEKAVITI YVALANIE
MANATE TEVAUTARII
MANATE URIA
N
NADEAUD KIANU TAUFA
NORMAND MAIMA MISSAO PAULINE
P
PANAI TUTAAHITINI MANUARII
PANGAUD VAIOREA MARION
PARAURAHI ANDREW TEMATAHANI ANIA
POAREU IRITIAUIRA MAIRIE
PUNAA TEEEVA TEHANI CHEYENNE
S
SANDFORD TAUHERE MATIRA JULIA
SHAN A-NIEL-FA ANIE
T
TAHIAPUHE TARO ANTOINE HINAMOEOA
TAURAA NAHEI HIVANUI
TETUAAPUA TEROROHIOARII NOEMI
Y
YOMES KARL KAUNOHEA KEVIN
NEGOCIATION ET RELATION CLIENT
B
BOURGEOIS FARANETI SIMEON TURAMAHIA
C
CHEONG MAHEALANI MONOIHERE
D
DA CONCEICAO CASTELO INACIO RUAMANAOTERAI
DEGAGE SIMON HITIRERE HIROANA
DEXTER JOHANNA HINA
F
FOUGEROUSSE VAINAHITI THERESE
H
HONG MOUI MELODIE
L
LE NAOUR JOHANN NIIHAU DANIEL
M
MAONO MAURICETTE MERE
MORIENNE HEINAMOE DANIEL
MOUTAME RACHEL
O
O'CONNOR TUMURIA CORALINE
R
ROO RAIHEI KAHEALANI
T
TAIARUI RUAHINE O TE HERE
TAMA TEVA
V
VARADY VEHIA WINNY MARY
W
WAN PHOOK SENOR LY FOU PATRICK
Y
YI ARIINUI ANDREW TEVAHITUA
BOURGEOIS FARANETI SIMEON TURAMAHIA
C
CHEONG MAHEALANI MONOIHERE
D
DA CONCEICAO CASTELO INACIO RUAMANAOTERAI
DEGAGE SIMON HITIRERE HIROANA
DEXTER JOHANNA HINA
F
FOUGEROUSSE VAINAHITI THERESE
H
HONG MOUI MELODIE
L
LE NAOUR JOHANN NIIHAU DANIEL
M
MAONO MAURICETTE MERE
MORIENNE HEINAMOE DANIEL
MOUTAME RACHEL
O
O'CONNOR TUMURIA CORALINE
R
ROO RAIHEI KAHEALANI
T
TAIARUI RUAHINE O TE HERE
TAMA TEVA
V
VARADY VEHIA WINNY MARY
W
WAN PHOOK SENOR LY FOU PATRICK
Y
YI ARIINUI ANDREW TEVAHITUA
SERV INFO ORGANISATIONS OPTION A
A
AMARU KALANI MANEA MAXIME
ARNOULD NOHOARII STEPHANE
M
MAHURU KEAHI KAUA MAHINUI
MAIAU ANIHAU RAPHAEL
P
PAUTEHEA MAVERICK PUTUI PAUL
POEPOEANI SAMUEL TANAOAOHIKI
S
SMITH MOERAI HEIMATA
T
TEMAURI EMMANUEL JEAN-CHRISTOPHE
TEMEHARO TERII-MAEHAA NIMROD
AMARU KALANI MANEA MAXIME
ARNOULD NOHOARII STEPHANE
M
MAHURU KEAHI KAUA MAHINUI
MAIAU ANIHAU RAPHAEL
P
PAUTEHEA MAVERICK PUTUI PAUL
POEPOEANI SAMUEL TANAOAOHIKI
S
SMITH MOERAI HEIMATA
T
TEMAURI EMMANUEL JEAN-CHRISTOPHE
TEMEHARO TERII-MAEHAA NIMROD
SERV INFO ORGANISATIONS OPTION B
B
BOHLE HAUNUI LUDWIG HELMUT
C
CHAN JASON TAUAHINUI
D
DOMINGO MATUANUI
G
GEILER MATHILDE MARIE RAPHAELLE
L
LABBE THOMAS GWENDAL VALERY
LAI ARIIHAU JULES
LINAUD TAMATONA TAUARA VICTOR
P
PANI IOANE HENDRICK MICHAEL
R
RENE VINCE GREGORY NOHOKAI
S
SURDACKI STEPHANIE TEHIVATAU
T
TEREMATE MOEANA VAIRANI
TUIHAGI ENZO MANAHUNE MARO
BOHLE HAUNUI LUDWIG HELMUT
C
CHAN JASON TAUAHINUI
D
DOMINGO MATUANUI
G
GEILER MATHILDE MARIE RAPHAELLE
L
LABBE THOMAS GWENDAL VALERY
LAI ARIIHAU JULES
LINAUD TAMATONA TAUARA VICTOR
P
PANI IOANE HENDRICK MICHAEL
R
RENE VINCE GREGORY NOHOKAI
S
SURDACKI STEPHANIE TEHIVATAU
T
TEREMATE MOEANA VAIRANI
TUIHAGI ENZO MANAHUNE MARO
TOURISME
A
ALLARD MYRIAM TEPUATAUANA
B
BESSON VANESSA POERAVA POEMIOI
D
DUIGOU POETEA FLORENCE
E
EYRAUD JEAN-LOUIS TUKI
F
FAAHORO TEMANAARII VEHIATUA
FOUET MENAHERE MATHILDA
L
LEBOUCHER NAHEITEA ROBYN HAWAIKI
LUCAS HYUGAN CAMILLE ROSENDA
M
MAHAI HAROTEA AUDIE
MANAVARERE TEARAITUA VAITIARE
O
ONNO TUKI YANN
P
PETIS SOPHIE LUCIE TEPUROTU
PIA SOONCIARHAY HEREITI
PONT LILLO MOEANA ESMERALDA
R
RICKENBACH ORORIKI POEKIVA ALIZE
T
TAUAPIIANI JEAN-JACQUES HEREHIA
TERIIEROOITERAI HEIANA PERLE
TERIIPAIA RAUANA MAIMITI
V
VANQUIN KAREN HINANUI
W
WAMYTAN MICHELINE KATHY
ALLARD MYRIAM TEPUATAUANA
B
BESSON VANESSA POERAVA POEMIOI
D
DUIGOU POETEA FLORENCE
E
EYRAUD JEAN-LOUIS TUKI
F
FAAHORO TEMANAARII VEHIATUA
FOUET MENAHERE MATHILDA
L
LEBOUCHER NAHEITEA ROBYN HAWAIKI
LUCAS HYUGAN CAMILLE ROSENDA
M
MAHAI HAROTEA AUDIE
MANAVARERE TEARAITUA VAITIARE
O
ONNO TUKI YANN
P
PETIS SOPHIE LUCIE TEPUROTU
PIA SOONCIARHAY HEREITI
PONT LILLO MOEANA ESMERALDA
R
RICKENBACH ORORIKI POEKIVA ALIZE
T
TAUAPIIANI JEAN-JACQUES HEREHIA
TERIIEROOITERAI HEIANA PERLE
TERIIPAIA RAUANA MAIMITI
V
VANQUIN KAREN HINANUI
W
WAMYTAN MICHELINE KATHY
TRANSPORT ET PRESTAT. LOGISTIQUES
F
FAUA HEINARII VANESSA
G
GUILLOUX LEWIS ARIIORAI
H
HATITIO HEIMANA STANLEY
J
JOUSSIN PAUL TEHERENUI
O
ORA TEKURA ANNE-MARIE
P
PARKER TEKUNAMOEARIKI MIRIAU
T
TAAE TETUAHITIHAA HELENE
TAAVIRI MAUNA RICHIE JEROME
TANEMATEA BRADISLAVE HEIFARA
TEREREA VAIHITIURA
TERIINOHO ARIIRAU KASANI
TETUANUI JESSICA POERAVA
TUAHU HEREVAI HEIHINAKO AUTOMNE
FAUA HEINARII VANESSA
G
GUILLOUX LEWIS ARIIORAI
H
HATITIO HEIMANA STANLEY
J
JOUSSIN PAUL TEHERENUI
O
ORA TEKURA ANNE-MARIE
P
PARKER TEKUNAMOEARIKI MIRIAU
T
TAAE TETUAHITIHAA HELENE
TAAVIRI MAUNA RICHIE JEROME
TANEMATEA BRADISLAVE HEIFARA
TEREREA VAIHITIURA
TERIINOHO ARIIRAU KASANI
TETUANUI JESSICA POERAVA
TUAHU HEREVAI HEIHINAKO AUTOMNE