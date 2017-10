BMX – Focus sur Carlqvist Manate : Du talent et de la cool attitude

Le développement prochain du BMX race t’intéresse ?



« Oui, c’est une bonne nouvelle. Je vais m’acheter un BMX spécialement pour l’occasion. Cela se rapproche du BMX freestyle et du motocross. Il faut aussi la condition physique. Cela me va, j’ai déjà un peu tout ce qu’il faut pour faire ce sport là. J’attends impatiemment que la piste soit terminée et que mon BMX arrive, normalement d’ici la fin de l’année. On va dire qu’en attendant je m’occupe avec le freestyle et le motocross. »



Le BMX race, sport olympique, est peu développé à Tahiti ?



« Avant, il y avait des compétitions de BMX race, mon père était champion de ça il y a longtemps. J’aime bien le feeeling du BMX race. Je ne sais pas si je vais gagner, mais je vais essayer en tous cas d’atteindre le podium. Peut être qu’il y aura des riders qui ne font que ça alors que moi je suis un peu à gauche et à droite sur plusieurs disciplines, on verra bien. J’aime le côté fun du sport. C’est comme le supercross par rapport au motocross. Saut, pédalage, saut, saut, pédalage, c’est intense…Il faudra s’entrainer avant, c’est sûr. Pour le spectacle, c’est super, tout se passe sous les yeux du public, en plus il n’y pas le bruit du motocross, pas de poussière, ça va être sympa pour le public. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Je remercie tous les présidents des clubs ou des fédérations qui organisent les compétitions de vélo, de moto, de BMX…Sans eux, il n’y aurait rien. Merci aussi aux sponsors qui les suivent. Et je passe un coucou à la famille et aux amis. »