BJJ : Dany Gérard au Top à l’Open de San Diego

Dany Gerard pour sportstahiti.com : « C’était cool de remporter ce tournoi. En fait je suis venu pour m’entrainer avant les championnats du monde. Et j’en ai profité pour faire cette compétition. Je souhaitais voir mon niveau, un peu comme tout le monde en fait. C’était une compétition nationale, mais il y avait du niveau quand même car tout le monde se retrouve avant les championnats du monde. Et le bilan c’est que je me sens bien physiquement. Je veux vraiment remercier tous mes sponsors comme Air Tahiti Nui, Vodafone, Aito Sport, Tahitian Cola, Galvao BJJ, Bio tech USA, RVCA Sport, Breack Point TFC… »



