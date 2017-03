« juste de quoi payer l’essence du bateau »

Avec le Rahui Nui, les poissons des Australes seront pour la population des Australes»

AUSTRALES, le 27 mars 2017. La pirogue traditionnelle Faafaite continue sa route dans l’archipel des Australes pour soutenir le projet de réserve marine porté par la population locale, le Rahui Nui No Tuhaa Pae . Jérôme Petit, directeur de la fondation Pew en Polynésie, qui participe au voyage, a accompagné à la pêche un pêcheur professionnel de Raivavae, Henri Teipoarii, sur son poti marara pour recueillir son témoignage.Après six heures de mer sous un soleil de plomb, seuls deux petits thons jaunes ont mordu à l’hameçon,selon Henri Teipoarii, pêcheur professionnel de Raivavae. Cette sortie illustre la dure réalité des pêcheurs des Australes qui font face à une diminution de leurs prises. Henri remarque que les poissons qu’il attrape sont de moins en moins nombreux et de plus en plus petits depuis qu’il a commencé à pêcher. Il blâme les thoniers de Tahiti, qui viennent parfois sur le haut fond du Lotus, à neuf milles marins de l’île de Raivavae. Mais ces bateaux ne sont pourtant pas les premiers responsables du problème global de surpêche qui touche la plupart des stocks de thon du Pacifique. L’espèce de thon jaune qu’Henri a pêché aujourd’hui (Thunnus albacares) a perdu 62% de sa biomasse reproductrice depuis 1960 selon la Communauté du Pacifique Sud , à cause de la pêche industrielle principalement, qui vide jour après jour les océans de la planète. Et les premières victimes de ce fléau sont les pêcheurs côtiers, comme Henri, qui ne peuvent pas aller plus loin que les alentours de leur île avec leur petite embarcation.Henri est un fervent défenseur du projet de réserve marine des Australes. «, explique-t-il. Le zonage proposé par les îliens permettrait aux pêcheurs locaux de pêcher jusqu’à 20 milles marins des côtes ; ils s’aventurent rarement au-delà de 10 milles actuellement. Le reste de l’archipel serait une large zone de réserve qui permettrait un renouvellement des stocks halieutiques pour le développement d’une pêche côtière durable aux Australes et d’une pêche hauturière dans le reste de la Polynésie française.