Avec 2.000 euros par mois, Poutou arrive, lui, à mettre "un petit peu" d'argent de côté

Paris, France | AFP | mardi 10/04/2017 - Philippe Poutou, candidat du NPA à la présidentielle, a confié mardi arriver, lui, à mettre "un petit peu" d'argent de côté en gagnant 2.000 euros net par mois, "pas beaucoup, mais un petit peu".



Interrogé sur CNews, M. Poutou, ouvrier chez Ford, a confirmé gagner "2.000 euros par mois" net. Met-il de l'argent de côté ? "Un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu". Combien ? "Je n'en sais rien, mais pas grand-chose, pas grand-chose, on est quatre".



Le candidat de la droite François Fillon avait créé le buzz sur les réseaux sociaux la semaine dernière en affirmant ne pas parvenir à "mettre de l'argent de côté", malgré des revenus beaucoup plus élevés.



"Moi, je ne me plains pas", a déclaré Philippe Poutou. "C'est vrai qu'à partir de revenus comme ça, on commence à vivre correctement", a-t-il ajouté, rappelant qu'il revendique un salaire minimum de 1.700 euros net.



"C'est ça qui compte, c'est que la société puisse assurer un revenu minimum pour les gens", a-t-il souligné. "Même avec un smic, on n'arrive pas à vivre aujourd'hui".