Australie: une pilote de huit ans meurt après un accident de dragster

Sydney, Australie | AFP | lundi 12/11/2017 - Une fillette de huit ans est décédée dans l'accident d'un dragster qu'elle conduisait et qui a heurté une barrière de ciment à Perth, dans l'ouest de l'Australie, a annoncé lundi la police.



Anita Board passait le test pour obtenir sa licence junior quand son dragster violet "Pony Power" a percuté samedi la barrière en bout de piste, selon les médias locaux.

La fillette avait eu jeudi huit ans, l'âge minimal pour postuler à une licence et conduire en compétition son dragster de 210 cc.

La police a indiqué dans un communiqué qu'elle avait été hospitalisée dans un état critique et avait péri dimanche. Une enquête a été ouverte.

Anita venait d'une famille d'adeptes du dragster dont la page Facebook compte plusieurs photos de la jeune fille en combinaison de pilotage.

L'Association australienne de course de dragster a dit coopérer avec l'enquête de police.

Le Premier ministre par intérim de l'Etat d'Australie-occidentale, dont Perth est la capitale, a évoqué la possibilité de nouvelles restrictions relatives à la pratique du dragster par les enfants.

"Nous devons nous pencher sur l'ensemble des mesures de sécurité existantes", a déclaré Roger Cook, cité par la chaîne ABC.

Mike Sprlyan, de la fédération australienne de dragster junior, a précisé que les compétitions juniors concernaient des jeunes de 8 à 17 ans, et des véhicules pouvant atteindre les 50 km/h.