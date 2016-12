Australie: un septuagénaire décède après avoir été mordu chez lui par un serpent

Sydney, Australie | AFP | mardi 26/12/2016 - Un septuagénaire australien est décédé six jours avoir été mordu par l'un des serpents les plus venimeux au monde, qu'il avait découvert, chose rare, dans son salon, ont annoncé mardi des responsables australiens.



L'accident s'est produit mardi dernier, selon les services ambulanciers de l'Etat du Queensland, dans le nord-est de l'Australie.



Cet homme de 77 ans, identifié sous le nom de David Pitt, se trouvait dans sa maison de Cairns quand il a découvert un serpent qui était selon les médias un taïpan côtier de 1,5 mètre. Cette espèce est considérée comme la troisième la plus venimeuse au monde.



Il a été mordu entre les orteils alors qu'il tentait de tuer le serpent avec une pelle, selon les services ambulanciers.



Des secouristes lui ont pratiqué un massage cardiaque et lui ont prodigué de l'antivenin avant de l'emmener dans un état critique à l'hôpital de Cairns.



"Il y avait beaucoup de sang, et il est possible que le serpent ait percé une veine et pas seulement les tissus", avait déclaré la semaine dernière Valerie Noble, une secouriste.



Admis en soins intensifs, M. Pitt est décédé lundi, a déclaré mardi à l'AFP une porte-parole de l'hôpital.



Vingt espèces de serpents parmi les 25 les plus venimeuses au monde vivent en Australie. Pour autant, les décès dus à des morsures sont extrêmement rares.



Selon les statistiques officielles, 3.000 morsures sont recensées chaque année en Australie, dont 300 à 500 qui nécessitent l'administration d'un antivenin.



En moyenne, seules deux personnes meurent chaque année en Australie des suites d'une morsure.



