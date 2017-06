Australie: un kangourou retrouvé abattu, vêtu d'un imprimé léopard

Sydney, Australie | AFP | mercredi 27/06/2017 - Le cadavre d'un kangourou tué par arme à feu, recouvert d'un imprimé léopard et ligoté à une chaise avec une bouteille d'alcool entre les pattes, scandalisait en Australie.

Le kangourou a été retrouvé en bordure de route dans le nord-est de Melbourne par un passant, a expliqué mercredi un enquêteur du département de l'environnement de l'Etat de Victoria.

L'animal, qui portait une sorte de châle imprimé sur le dos, avait entre ses pattes ligotées et une bouteille d'ouzo.

"Le kangourou avait reçu au mois trois balles, avant d'être mis sur la chaise", a déclaré Mike Sverns. "Il s'agit d'un comportement déplorable et immoral".

M. Sverns a lancé un appel à témoins et rappelé que le fait de tuer des animaux sauvages protégés était passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 36.500 dollars australiens (27.000 euros) et une peine de prison de deux ans.

"Il a fallu du temps pour mettre le kangourou en scène sur le bord de la route et nous sommes certains que quelqu'un a vu quelque chose, compte tenu de l'endroit et de la circulation", a-t-il dit.

Les autorités estiment que le kangourou n'a pas été tué à l'endroit où il a été retrouvé.