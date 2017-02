Australie: un homme inculpé pour séquestration et viol d'une touriste belge

Un Australien a été inculpé sous l'accusation d'avoir séquestré et violé une touriste belge, a annoncé samedi la police australienne.

Des policiers ont découvert vendredi la jeune femme, qui avait envoyé à sa famille un message dans lequel elle déclarait qu'elle était "retenue contre son gré", a indiqué la police.

L'homme, âgé de 52 ans, a été arrêté à Meningie, 150 kilomètres au sud-est d'Adelaide, dans le sud de l'Australie, et inculpé de trois chefs d'accusation de viol et d'un chef de détention illégale, ont déclaré samedi soir les enquêteurs.

Cette touriste âgé de 24 ans était arrivée en Australie en décembre. Elle avait disparu après avoir quitté jeudi Adelaide pour Murray Bridge, une petite ville située 80 kilomètres au sud-est.

La jeune femme avait auparavant mis en ligne une annonce dans laquelle elle disait rechercher du travail agricole, et l'homme qui est accusé de l'avoir séquestrée et violée avait répondu à cette annonce, a déclaré à des journalistes l'inspecteur Greg Hutchins, de la police de l'Etat d'Australie Méridionale.

"Elle a pu envoyer un message à sa famille et ils ont bien sûr alerté la police", a dit le policier.

L'homme doit être présenté à la justice lundi à Adelaide.



avec AFP