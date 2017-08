Australie: un avion militaire américain s'abîme en mer, 3 disparus

Sydney, Australie | AFP | samedi 05/08/2017 - Trois militaires américains ont été portés disparus samedi dans un accident d'avion dans l'océan Pacifique, au large de l'Australie, ont indiqué les US Marines.



L'appareil, un avion hybride (pouvant décoller horizontalement ou verticalement) MV-22 Osprey de l'armée américaine, s'est abîmé en mer après avoir décollé du navire d'assaut amphibie USS Bonhomme Richard LHD 6.



Vingt-trois des 26 occupants de l'avion ont été sauvés, mais trois restent portés disparus, ont indiqué les US Marines, qui ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident.



L'avion et le navire se trouvaient au large de l'Etat du Queensland, dans le nord-est de l'Australie, pour participer à l'exercice militaire américano-australien Talisman Sabre, qui venait de se terminer.