Australie: le gouvernement rejette un projet de casino géant sur la Gold Coast

Sydney, Australie | AFP | mardi 31/07/2017 - Un projet de casino sino-australien de plusieurs milliards de dollars sur la Gold Coast australienne, région touristique de l'est du pays, a été rejeté mardi par le gouvernement fédéral, alors que la taille du complexe provoquait l'indignation de la population.

Le consortium ASF, composé d'une société d'investissement sino-australienne cotée à la Bourse de Sydney et de deux entreprises publiques chinoises, avait proposé d'investir 3 milliards de dollars australiens (2,03 milliards d'euros) dans une station soi-disant intégrée dans ce haut-lieu du tourisme.

Son développement, en bord de mer, incluait plusieurs hôtels allant jusqu'à 45 étages, des commerces, des résidences, des lieux de divertissements et de conférences.

La population et des défenseurs de l'environnement avaient critiqué le plan dès 2014, lorsque le consortium avait été choisi. Selon eux, le projet menaçait à la fois les entreprises locales du secteur du jeu ainsi que la faune.

"Comme beaucoup de résidents du Queensland, cela fait des décennies que j'apprécie de venir" dans ces lieux, a déclaré dans un communiqué le Premier ministre du Queensland, Annastacia Palaszczuk, alors que le gouvernement fédéral venait d'annoncer qu'il avait "mis fin à la proposition d'ASF".

"Nous devons nous assurer de la préservation de ce lieu pour les générations futures", a-t-elle poursuivi, appelant à un "plan pour revitaliser et augmenter ses bénéfices au profit de la Gold Coast et de la population locale."

Mme Palaszczuk a affirmé qu'un projet de remplacement -- dirigé localement -- n'était pas exclu mais qu'il devrait respecter les directives d'urbanisme, en limitant le nombre d'étages ainsi que la densité.

"Il est nécessaire de concilier protection de l'environnement, valeurs communautaires et développement commercial approprié", a ajouté la ministre de l'Infrastructure et de la Planification de l'Etat.

ASF n'avait pas encore réagi à la décision.