Australie: deux rescapés de la mer racontent leur épreuve

Sydney, Australie | AFP | jeudi 08/03/2017 - Deux rescapés de la mer, un Irlandais et une Française, secourus sur leur yacht au large de l'Australie par très gros temps, ont décrit une épreuve terrifiante jeudi.

Nick Dwyer, 55 ans et Barbara Heftman, 44 ans, ont embarqué depuis plusieurs années pour un tour du monde.

Ils naviguaient entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie quand ils se sont retrouvés en très grande difficulté. Le gouvernail de leur yacht s'est cassé, et leur bateau de 12 mètres a chaviré.

Un bateau de la police néo-zélandaise s'est porté à leur secours, bataillant contre des vagues de six mètres et des vents violents. Les secouristes ont mis 13 heures pour les atteindre.

"On a eu une mer énorme, avec des vagues hautes comme des immeubles qui arrivaient sur nous constamment, des vents tels qu'on ne pouvait pas rester debout, la mer démontée, du blanc partout", a raconté Dwyer à la presse.

"Chaque fois qu'une vague arrivait, on se demandait si c'était celle qui allait nous emporter". Mais ce "n'est que quand la zone de basse pression nous a frappés et qu'on a chaviré qu'on s'est dit qu'on ne pourrait pas survivre sans assistance".

Le couple a activé sa balise de détresse mardi soir. Ils sont arrivés à Sydney mercredi soir, après avoir abandonné leur bateau.

C'est le pire épisode météo qu'ils aient rencontré en 10 ans de navigation sur les mers de la planète, a-t-il ajouté.