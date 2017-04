Australie: Pythons, tarentules et scorpions au courrier du jour

Sydney, Australie | AFP | mardi 03/04/2017 - Les douaniers australiens ont eu du nez en ouvrant le mois dernier deux boîtes qui étaient censées contenir des chaussures mais qui renfermaient en fait des serpents venimeux, des araignées exotiques et des scorpions.

Cette découverte a été faite à Melbourne dans une cargaison envoyée par la poste depuis un pays d'Europe du Nord, a annoncé mardi dans un communiqué la police australienne des frontières.

Six vipères originaires d'Asie du Sud-Est, trois pythons royaux, neuf tarentules provenant d'Amérique latine et des scorpions d'Asie se trouvaient dans l'inhabituelle cargaison.

Dans son communiqué, la police présente cette découverte comme une affaire grave en raison des risques que présentent ces créatures non originaires d'Australie pour la biodiversité de l'île-continent.

Des investigations sont en cours pour tenter d'expliquer la présence de ces animaux vivants dans ces colis. Mais certains responsables ont estimé qu'ils étaient probablement destinés à approvisionner le marché noir.