Australie - L'ancien nageur Hackett en pleine dérive, arrêté par la police

Sydney, Australie | AFP | mercredi 14/02/2017 -L'ex-nageur australien et double champion olympique Grant Hackett, qui souffre depuis plusieurs années de problèmes liés à l'alcool, a été arrêté mercredi par la police près de Brisbane après une crise qui a effrayé sa famille, ont rapporté des médias australiens.

Il a été relâché quelques heures plus tard sans qu'aucune charge ne soit retenu contre lui. C'est son père qui a prévenu la police, lui demandant d'intervenir à leur domicile de Gold Coast près de Brisbane après que son fils, qui avait énormément bu, se soit mis à "délirer".

"Grant a un problème médical et cela s'est manifesté ce matin. Il était délirant, changeait d'humeur brutalement. C'est un peu ce que j'appelle une dépression", a expliqué le père du nageur à la presse.

Une chaîne de télévision locale a filmé l'arrivée au commissariat du double champion olympique du 1.500 m (2000 et 2004) âgé de 36 ans.

Hackett, l'un des grandes stars de la natation australienne, a souvent fait parler de lui en dehors de bassins. Il y a dix mois, ivre, il avait pincé le téton d'un passager dans un avion qui le ramenait d'Adelaïde, où avaient eu lieu les sélections australiennes pour les jeux Olympiques de Rio. Il avait expliqué quelques jours plus tard qu'il allait "chercher de l'aide" après avoir décidé "d'arrêter l'alcool".

Il avait pris sa retraite au lendemain des JO de Pékin en 2008 puis traversé un divorce compliqué avant de partir en cure de désintoxication en 2014 pour une addiction aux somnifères.

Il en était sorti en 2015 avec l'espoir de se qualifier pour Rio et devenir le nageur australien le plus âgé de l'histoire à se qualifier pour les Jeux. Mais il avait échoué.